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Путин рассказал о создании в России условий для рождения детей

Путин рассказал о создании в России условий для рождения детей - 30.05.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о создании в России условий для рождения детей

Семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, и государство двигается в этом направлении, рассказал российский президент Владимир Путин. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T14:18+0300

2024-05-30T14:18+0300

2024-05-30T14:47+0300

россия

владимир путин

многодетные семьи

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, и государство двигается в этом направлении, рассказал российский президент Владимир Путин. Глава государства 30 мая, в четверг, встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Встреча проходила в режиме видеоконференции."Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении", - заявил он.Он пояснил, что за последние годы число многодетных семей в России увеличилось на 26 процентов. На текущий момент таких семей в России более двух миллионов, отметил Путин.Как добавил президент, именно вокруг интересов семей и детей строятся все действия государства. По его словам, родители должны быть уверены в том, что страна может оказать им нужную поддержку, а также предоставить их детям широкие возможности для самореализации, подчеркнул Путин.В этой связи Путин отметил, что российские власти продолжат создавать условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. По словам президента, это является ключевой задачей государственной политики России и работа на перспективу ради будущего.Награждение проходило накануне Международного дня защиты детей. В 1949 году в Париже конгресс Международной демократической федерации женщин утвердил дату праздника 1 июня. Первый международный день защиты детей отмечался в 1950-м году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, многодетные семьи