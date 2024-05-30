https://1prime.ru/20240530/sholts-848667643.html

В партии Шольца призвали извиниться за сравнение его с аутистом

В партии Шольца призвали извиниться за сравнение его с аутистом - 30.05.2024, ПРАЙМ

В партии Шольца призвали извиниться за сравнение его с аутистом

Глава Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль призвал председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая представляет | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T11:44+0300

2024-05-30T11:44+0300

2024-05-30T11:44+0300

германия

олаф шольц

ес

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БЕРЛИН, 30 мая — ПРАЙМ. Глава Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль призвал председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая представляет Свободную демократическую партию (СвДП), принести извинения за то, что парламентарий приписала федеральному канцлеру Олафу Шольцу "черты аутиста". "Если у госпожи Штрак-Циммерманн есть немного порядочности, она извинится перед федеральным канцлером", - сказал Клингбайль изданию Bild. Высказывания политического деятеля, участвующего в компании по выборам в Европарламент как главный кандидат от своей партии, глава СДПГ назвал "непристойным вербальным промахом". "Демократические партии договорились о честной европейской избирательной кампании", - подчеркнул он. Штрак-Циммерманн, которая известна своей воинственной риторикой, сказала в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, что у Шольца наблюдаются "черты аутиста", так как он не может объяснить согражданам свои действия. По мнению парламентария, так же как и предыдущая глава правительства Германии Ангела Меркель, нынешний канцлер Шольц формирует политику на основе опросов: эт означает, что сначала он выясняет общественный запрос, а затем делает попытки его возглавить.

https://1prime.ru/20240525/sholts-848509470.html

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германия, олаф шольц, ес