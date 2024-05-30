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СВР: шведов убеждают в том, что Россия "положила глаз" на остров Готланд

СВР: шведов убеждают в том, что Россия "положила глаз" на остров Готланд - 30.05.2024, ПРАЙМ

СВР: шведов убеждают в том, что Россия "положила глаз" на остров Готланд

Главком ВС Швеции М. Бюден распространяет информацию, что Россия заинтересована в острове Готланд, так как это дает возможность контролировать Балтийское море... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T10:44+0300

2024-05-30T10:44+0300

2024-05-30T11:02+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Главком ВС Швеции М. Бюден распространяет информацию, что Россия заинтересована в острове Готланд, так как это дает возможность контролировать Балтийское море. Об этом сообщила Служба внешней разведки России."Главнокомандующий ВС Швеции М. Бюден убеждает шведов в том, что Россия "положила глаз" на остров Готланд, который является "ключом к установлению контроля над Балтийским морем", — сказано в сообщении ведомства.Президент Финляндии Александр Стубб также признал экзистенциальную угрозу со стороны России и призвал искать мирное решение через политические меры. СВР отметила, что эти заявления являются русофобской пропагандой, повторяемой Швецией и Финляндией под влиянием США.Ранее МИД России заявил, что планы Швеции по созданию базы НАТО на острове Готланд считаются провокацией, и отметил, что это превращает Балтийское море в арену геополитического противостояния.

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