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Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России - 30.05.2024, ПРАЙМ
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России
Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:59+0300
2024-05-30T16:17+0300
швеция
россия
пошлины
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по этому вопросу пока находится на начальном уровне, заявила глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб."Мы также обсуждали предложение, сделанное Швецией, чтобы распространить эти увеличенные пошлины на другие категории товаров, но это предложение еще должно стать предметом обсуждения последствий такого шага", - сказала министр.Ранее ЕС окончательно утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для зерновых из России и Белоруссии. Решение вступит в силу с 1 июля.
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швеция, россия, пошлины
ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, пошлины
15:59 30.05.2024 (обновлено: 16:17 30.05.2024)
 
Швеция предложила распространить пошлины на другие товары из России

Швеция предложила расширить заградительные пошлины ЕС на новые категории товаров из РФ

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Швеция предложила странам Евросоюза распространить увеличенные заградительные пошлины с зерновых на другие категории товаров из России, однако дискуссия по этому вопросу пока находится на начальном уровне, заявила глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.
"Мы также обсуждали предложение, сделанное Швецией, чтобы распространить эти увеличенные пошлины на другие категории товаров, но это предложение еще должно стать предметом обсуждения последствий такого шага", - сказала министр.
Ранее ЕС окончательно утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для зерновых из России и Белоруссии. Решение вступит в силу с 1 июля.
 
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