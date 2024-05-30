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Швеция назвала условие запрета импорта СПГ из России

Швеция назвала условие запрета импорта СПГ из России - 30.05.2024, ПРАЙМ

Швеция назвала условие запрета импорта СПГ из России

Швеция, если Венгрия наложит вето на санкции против российского сжиженного природного газа, введет запрет на поставки самостоятельно. Об этом заявила министр... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T16:42+0300

2024-05-30T16:42+0300

2024-05-30T16:42+0300

энергетика

швеция

спг

россия

венгрия

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Швеция, если Венгрия наложит вето на санкции против российского сжиженного природного газа, введет запрет на поставки самостоятельно. Об этом заявила министр промышленности и энергетики страны Эбба Буш.Ранее сообщалось, что Будапешт против введения новых ограничений, которые коснутся импорта российского топлива."Если пакет санкций не соответствует своей цели, мы готовы двигаться сами. Это не оптимальный вариант, но мы рассматриваем возможность... ещё больше ограничить и наложить санкции на импорт из РФ, особенно на СПГ", - сказала Буш в беседе с агентством Bloomberg.Она добавила, что стимулирование инвестиций в ядерный сектор в Европе могло бы помочь ЕС привлечь Венгрию на свою сторону. По словам министра, так Брюссель компенсирует потери от запрета на российские энергоносители.

https://1prime.ru/20240530/sanktsii-848658665.html

швеция

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швеция, спг, россия, венгрия