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Швеция назвала условие запрета импорта СПГ из России - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Швеция назвала условие запрета импорта СПГ из России
Швеция назвала условие запрета импорта СПГ из России - 30.05.2024, ПРАЙМ
Швеция назвала условие запрета импорта СПГ из России
Швеция, если Венгрия наложит вето на санкции против российского сжиженного природного газа, введет запрет на поставки самостоятельно. Об этом заявила министр... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T16:42+0300
2024-05-30T16:42+0300
энергетика
швеция
спг
россия
венгрия
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Швеция, если Венгрия наложит вето на санкции против российского сжиженного природного газа, введет запрет на поставки самостоятельно. Об этом заявила министр промышленности и энергетики страны Эбба Буш.Ранее сообщалось, что Будапешт против введения новых ограничений, которые коснутся импорта российского топлива."Если пакет санкций не соответствует своей цели, мы готовы двигаться сами. Это не оптимальный вариант, но мы рассматриваем возможность... ещё больше ограничить и наложить санкции на импорт из РФ, особенно на СПГ", - сказала Буш в беседе с агентством Bloomberg.Она добавила, что стимулирование инвестиций в ядерный сектор в Европе могло бы помочь ЕС привлечь Венгрию на свою сторону. По словам министра, так Брюссель компенсирует потери от запрета на российские энергоносители.
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швеция, спг, россия, венгрия
Энергетика, ШВЕЦИЯ, СПГ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ
16:42 30.05.2024
 
Швеция назвала условие запрета импорта СПГ из России

Буш: Швеция может запретить импорта СПГ из РФ, если Венгрия наложит вето на уровне ЕС

© fotolia.com / Carabay Танкер
 Танкер - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© fotolia.com / Carabay
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Швеция, если Венгрия наложит вето на санкции против российского сжиженного природного газа, введет запрет на поставки самостоятельно. Об этом заявила министр промышленности и энергетики страны Эбба Буш.
Ранее сообщалось, что Будапешт против введения новых ограничений, которые коснутся импорта российского топлива.
"Если пакет санкций не соответствует своей цели, мы готовы двигаться сами. Это не оптимальный вариант, но мы рассматриваем возможность... ещё больше ограничить и наложить санкции на импорт из РФ, особенно на СПГ", - сказала Буш в беседе с агентством Bloomberg.
Она добавила, что стимулирование инвестиций в ядерный сектор в Европе могло бы помочь ЕС привлечь Венгрию на свою сторону. По словам министра, так Брюссель компенсирует потери от запрета на российские энергоносители.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
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ЭнергетикаШВЕЦИЯСПГРОССИЯВЕНГРИЯ
 
 
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