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Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в I квартале - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в I квартале
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в I квартале - 30.05.2024, ПРАЙМ
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в I квартале
ВВП США, согласно второй, промежуточной оценке, в первом квартале вырос на 1,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами),... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:39+0300
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экономика
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ВВП США, согласно второй, промежуточной оценке, в первом квартале вырос на 1,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Первая оценка предполагала рост американской экономики на 1,6% в пересчете на год. Промежуточная оценка совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
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Экономика, США, Минторг США, ВВП, ВВП США
15:39 30.05.2024
 
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в I квартале

Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в I квартале до 1,3% в пересчете на год

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ВВП США, согласно второй, промежуточной оценке, в первом квартале вырос на 1,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Первая оценка предполагала рост американской экономики на 1,6% в пересчете на год. Промежуточная оценка совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
 
ЭкономикаСШАМинторг СШАВВПВВП США
 
 
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