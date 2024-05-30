https://1prime.ru/20240530/stavka-848651201.html

Ставка больше не спасет. Какие сюрпризы готовит Банк России в июне

Ставка больше не спасет. Какие сюрпризы готовит Банк России в июне - 30.05.2024, ПРАЙМ

Ставка больше не спасет. Какие сюрпризы готовит Банк России в июне

Банк России может рассмотреть на заседании 7 июня вопрос о повышении ключевой ставки с текущих 16 до 17 процентов, так как тренды по инфляции показывают, что... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T03:03+0300

2024-05-30T03:03+0300

2024-05-30T03:03+0300

банк россии

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ставка банка россии

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Банк России может рассмотреть на заседании 7 июня вопрос о повышении ключевой ставки с текущих 16 до 17 процентов, так как тренды по инфляции показывают, что она не хочет замедляться. Об этом рассказал агентству “Прайм" исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо мнению эксперта, объективно оценивать инфляционные тренды можно в августе, когда инфляция наложится на высокую базу прошлого года. Однако уже есть признаки того, что она идет опережающими темпами.Вопрос лишь в том, поможет ли повышение ставки справиться с инфляцией - ведь она довольно долго находится на высоких уровнях, а особого результата пока нет. “Возможно, следует более детально изучить проинфляционные факторы – в низкой ли ставке было дело", - рассуждает экономист.По его словам, ставка влияет на инфляцию с двух сторон. Издержки производителей, разгоняющие цены, напрямую зависят от стоимости кредитов, а высокие проценты на депозитах выливаются в рост доходов в отдаленном периоде. К тому же, рост ставки означает рост стоимости кредитов для людей, а 16 процентов - это уже очень высокий уровень. Важно подумать и о безопасности заемщиков."В более глобальном аспекте важно определение контуров денежно-кредитной политики в условиях абсолютно новой парадигмы расчетов, новых принципов формирования валютных резервов и потребностей в развитии страны", - считает Свириденко.Условно говоря, старые учебники, вероятно, надо переписывать. Ведь традиционные рычаги не работают. Раньше политика была привязана к работе международных рынков капитала, к размеру валютных резервов. В цели входило обеспечение плавного хода экономики на случай мировых катаклизмов. То есть, стратегия была – расти вместе с рынком. Теперь мы от этого рынка оторваны.С одной стороны, бюджетный импульс обеспечил рост расходов и высокая ставка не может сдержать их уровень, так как их источник в основном не в кредитах. А с другой - высокая ставка мешает обновлению предприятий, которое должно обеспечить замедление инфляции за счет роста выпуска продукции."Так что ДКП должна быть филигранной, но при этом акцентированной на развитие, и для разных сфер этой политики могут быть разные решения. А значит, решения надо вырабатывать широким кругом экспертов, в диалоге должно быть активно и правительство, и Госдума", - подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20240529/stavka-848630700.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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