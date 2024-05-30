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Эксперт отметил ускорение роста ставок по вкладам перед заседанием ЦБ

Эксперт отметил ускорение роста ставок по вкладам перед заседанием ЦБ - 30.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт отметил ускорение роста ставок по вкладам перед заседанием ЦБ

Ставки по вкладам на срок шесть месяцев – год в последнее время ускорили рост, такой тренд может сохраниться до заседания совета директоров Банка России по... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T13:11+0300

2024-05-30T13:11+0300

2024-05-30T13:11+0300

банк россии

ставка по вкладам

ставка банка россии

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ставки по вкладам на срок шесть месяцев – год в последнее время ускорили рост, такой тренд может сохраниться до заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщил РИА Новости управляющий директор проекта "Финуслуги" Московской биржи Игорь Алутин."Понедельный рост ставок остается в пределах 0,02-0,05 процентного пункта, но по состоянию на 29 мая мы фиксируем ускорение роста по вкладам на 6-12 месяцев (на 0,09-0,1 процентного пункта), поэтому полагаем, что этот тренд сохранится и до заседания 7 июня", - сказал он.Увеличение пока сложно назвать массовым, однако за прошедшую неделю ставки повысили 10 банков из топ-50 (это больше, чем в среднем в мае), три из них входят в топ-20, добавил Алутин.Максимальные ставки, по его словам, на срок три-шесть месяцев в топ-50 банков достигают 17,75%, они вернулись к максимумам апреля, на один год – остаются на уровне 15,5% годовых.В "Финуслугах" зафиксировали также, что на ужесточение риторики ЦБ банки отреагировали осторожным повышением ставок: начали расти ставки не только по долгосрочным, но и по краткосрочным депозитам. "Впервые с 22 апреля мы зафиксировали равномерное увеличение ставок по вкладам на все сроки", - отметил Алутин.ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня 2024 года.Ранее в мае зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время. Также он отметил, что регулятор на заседании совета директоров в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки.

https://1prime.ru/20240529/tsb-848649871.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка по вкладам, ставка банка россии