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Эксперт отметил ускорение роста ставок по вкладам перед заседанием ЦБ - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Эксперт отметил ускорение роста ставок по вкладам перед заседанием ЦБ
Эксперт отметил ускорение роста ставок по вкладам перед заседанием ЦБ - 30.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт отметил ускорение роста ставок по вкладам перед заседанием ЦБ
Ставки по вкладам на срок шесть месяцев – год в последнее время ускорили рост, такой тренд может сохраниться до заседания совета директоров Банка России по... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:11+0300
2024-05-30T13:11+0300
банк россии
ставка по вкладам
ставка банка россии
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ставки по вкладам на срок шесть месяцев – год в последнее время ускорили рост, такой тренд может сохраниться до заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщил РИА Новости управляющий директор проекта "Финуслуги" Московской биржи Игорь Алутин."Понедельный рост ставок остается в пределах 0,02-0,05 процентного пункта, но по состоянию на 29 мая мы фиксируем ускорение роста по вкладам на 6-12 месяцев (на 0,09-0,1 процентного пункта), поэтому полагаем, что этот тренд сохранится и до заседания 7 июня", - сказал он.Увеличение пока сложно назвать массовым, однако за прошедшую неделю ставки повысили 10 банков из топ-50 (это больше, чем в среднем в мае), три из них входят в топ-20, добавил Алутин.Максимальные ставки, по его словам, на срок три-шесть месяцев в топ-50 банков достигают 17,75%, они вернулись к максимумам апреля, на один год – остаются на уровне 15,5% годовых.В "Финуслугах" зафиксировали также, что на ужесточение риторики ЦБ банки отреагировали осторожным повышением ставок: начали расти ставки не только по долгосрочным, но и по краткосрочным депозитам. "Впервые с 22 апреля мы зафиксировали равномерное увеличение ставок по вкладам на все сроки", - отметил Алутин.ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня 2024 года.Ранее в мае зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время. Также он отметил, что регулятор на заседании совета директоров в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки.
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ставка по вкладам, ставка банка россии
Банк России, ставка по вкладам, ставка Банка России
13:11 30.05.2024
 
Эксперт отметил ускорение роста ставок по вкладам перед заседанием ЦБ

Алутин: оост ставок по вкладам на срок 6-12 месяцев ускорился перед заседанием ЦБ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ставки по вкладам на срок шесть месяцев – год в последнее время ускорили рост, такой тренд может сохраниться до заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщил РИА Новости управляющий директор проекта "Финуслуги" Московской биржи Игорь Алутин.
"Понедельный рост ставок остается в пределах 0,02-0,05 процентного пункта, но по состоянию на 29 мая мы фиксируем ускорение роста по вкладам на 6-12 месяцев (на 0,09-0,1 процентного пункта), поэтому полагаем, что этот тренд сохранится и до заседания 7 июня", - сказал он.
Увеличение пока сложно назвать массовым, однако за прошедшую неделю ставки повысили 10 банков из топ-50 (это больше, чем в среднем в мае), три из них входят в топ-20, добавил Алутин.
Максимальные ставки, по его словам, на срок три-шесть месяцев в топ-50 банков достигают 17,75%, они вернулись к максимумам апреля, на один год – остаются на уровне 15,5% годовых.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке
Вчера, 16:37
В "Финуслугах" зафиксировали также, что на ужесточение риторики ЦБ банки отреагировали осторожным повышением ставок: начали расти ставки не только по долгосрочным, но и по краткосрочным депозитам. "Впервые с 22 апреля мы зафиксировали равномерное увеличение ставок по вкладам на все сроки", - отметил Алутин.
ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня 2024 года.
Ранее в мае зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время. Также он отметил, что регулятор на заседании совета директоров в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки.
 
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