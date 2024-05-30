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ИИ позволил водителям быстрее обнаружить препятствия и пешеходов на дорогах - 30.05.2024, ПРАЙМ
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ИИ позволил водителям быстрее обнаружить препятствия и пешеходов на дорогах
ИИ позволил водителям быстрее обнаружить препятствия и пешеходов на дорогах - 30.05.2024, ПРАЙМ
ИИ позволил водителям быстрее обнаружить препятствия и пешеходов на дорогах
Исследователи из Университета Цюриха разработали систему, способную обнаруживать препятствия и пешеходов на дороге в 100 раз быстрее обычных камер, пишет... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:07+0300
2024-05-30T13:07+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Исследователи из Университета Цюриха разработали систему, способную обнаруживать препятствия и пешеходов на дороге в 100 раз быстрее обычных камер, пишет издание Tech Xplore.Согласно исследованию, используя комбинацию инновационной камеры, в основу которой легли биологические аспекты и искусственный интеллект, новая система обладает возможностью обнаруживать препятствия на дороге гораздо быстрее, а также экономит вычислительную мощность.Существующие камеры работают на основе покадровой съемки, что ограничивает их способность зафиксировать быстро движущиеся объекты. В ответ на эту проблему, исследователи создали гибридную систему, которая объединяет достоинства обычных и событийных камер.Это позволяет системе обнаруживать объекты так же быстро, как если бы она делала 5000 кадров в секунду, используя только пропускную способность камеры со скоростью 50 кадров в секунду. Это значительно повысит безопасность на дорогах при высоких скоростях и поможет лучше реагировать на пешеходов и другие препятствия.
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россия, ии, технологии
РОССИЯ, ИИ, Технологии
13:07 30.05.2024
 
ИИ позволил водителям быстрее обнаружить препятствия и пешеходов на дорогах

Tech Xplore: ИИ поможет водителям в 100 раз быстрее обнаружить препятствия

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовый светофор
Новый светофор - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Исследователи из Университета Цюриха разработали систему, способную обнаруживать препятствия и пешеходов на дороге в 100 раз быстрее обычных камер, пишет издание Tech Xplore.
Согласно исследованию, используя комбинацию инновационной камеры, в основу которой легли биологические аспекты и искусственный интеллект, новая система обладает возможностью обнаруживать препятствия на дороге гораздо быстрее, а также экономит вычислительную мощность.
Существующие камеры работают на основе покадровой съемки, что ограничивает их способность зафиксировать быстро движущиеся объекты. В ответ на эту проблему, исследователи создали гибридную систему, которая объединяет достоинства обычных и событийных камер.
Это позволяет системе обнаруживать объекты так же быстро, как если бы она делала 5000 кадров в секунду, используя только пропускную способность камеры со скоростью 50 кадров в секунду. Это значительно повысит безопасность на дорогах при высоких скоростях и поможет лучше реагировать на пешеходов и другие препятствия.
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