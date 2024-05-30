https://1prime.ru/20240530/tekhnologii-848673301.html

ИИ позволил водителям быстрее обнаружить препятствия и пешеходов на дорогах

ИИ позволил водителям быстрее обнаружить препятствия и пешеходов на дорогах - 30.05.2024, ПРАЙМ

ИИ позволил водителям быстрее обнаружить препятствия и пешеходов на дорогах

Исследователи из Университета Цюриха разработали систему, способную обнаруживать препятствия и пешеходов на дороге в 100 раз быстрее обычных камер, пишет... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T13:07+0300

2024-05-30T13:07+0300

2024-05-30T13:07+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Исследователи из Университета Цюриха разработали систему, способную обнаруживать препятствия и пешеходов на дороге в 100 раз быстрее обычных камер, пишет издание Tech Xplore.Согласно исследованию, используя комбинацию инновационной камеры, в основу которой легли биологические аспекты и искусственный интеллект, новая система обладает возможностью обнаруживать препятствия на дороге гораздо быстрее, а также экономит вычислительную мощность.Существующие камеры работают на основе покадровой съемки, что ограничивает их способность зафиксировать быстро движущиеся объекты. В ответ на эту проблему, исследователи создали гибридную систему, которая объединяет достоинства обычных и событийных камер.Это позволяет системе обнаруживать объекты так же быстро, как если бы она делала 5000 кадров в секунду, используя только пропускную способность камеры со скоростью 50 кадров в секунду. Это значительно повысит безопасность на дорогах при высоких скоростях и поможет лучше реагировать на пешеходов и другие препятствия.

https://1prime.ru/20240530/traktor-848661549.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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