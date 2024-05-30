https://1prime.ru/20240530/telefon-848674187.html
Россиян научили, что делать с найденным на улице телефоном
Россиян научили, что делать с найденным на улице телефоном - 30.05.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, что делать с найденным на улице телефоном
Найденный на улице телефон надо попытаться вернуть владельцу, в противном случае это будет расценено как кража, сказано в обзоре практики Верховного суда РФ. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:36+0300
2024-05-30T13:36+0300
2024-05-30T13:36+0300
кража
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Найденный на улице телефон надо попытаться вернуть владельцу, в противном случае это будет расценено как кража, сказано в обзоре практики Верховного суда РФ."Противоправное и активное сокрытие найденного имущества - мобильного телефона, находящегося в рабочем состоянии и имеющего идентификационные признаки, направленное на окончательное лишение законного владельца утерянного имущества и распоряжение чужим имуществом как своим собственным, с учетом тайного способа обращения с потерянной вещью, сокрытия самого факта ее обнаружения и принадлежности другому лицу, является преступлением, предусмотренным статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в обзоре.Прецедентом стало дело жительницы Башкирии. Она увидела, что ее попутчица выронила телефон в автобусе, подобрала его и спрятала. Впоследствии она игнорировала звонки владелицы телефона, вытащила sim-карту, заменила ее своей, сбросила настройки и начала пользоваться. Хозяйка телефона пыталась найти пропажу через диспетчера и водителя автобуса, а затем обратилась в полицию. Женщину нашли и осудили за кражу.До Верховного суда этот спор дошел в связи с решением Конституционного суда РФ, который разъяснил отличие находки от кражи."Если лицо совершает сокрытие найденной вещи (в тайнике, в своих вещах, в одежде, путем передачи другому лицу в целях сокрытия и т.д.) либо сокрытие (уничтожение) признаков, позволяющих индивидуализировать это имущество или подтвердить его принадлежность законному владельцу (вытаскивает сим-карту из телефона, снимает чехол и т.д.), то такое активное поведение может свидетельствовать о возникшем умысле на хищение этого имущества и о наличии корыстной цели, а потому деяние, начавшееся как внешне правомерная находка, может перерастать в преступление, утрачивая признаки правомерности", - отметил суд.В итоге приговор по делу о краже признали законным.
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кража
Россиян научили, что делать с найденным на улице телефоном
ВС РФ: найденный на улице телефон надо попытаться вернуть владельцу
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Найденный на улице телефон надо попытаться вернуть владельцу, в противном случае это будет расценено как кража, сказано в обзоре практики Верховного суда РФ.
"Противоправное и активное сокрытие найденного имущества - мобильного телефона, находящегося в рабочем состоянии и имеющего идентификационные признаки, направленное на окончательное лишение законного владельца утерянного имущества и распоряжение чужим имуществом как своим собственным, с учетом тайного способа обращения с потерянной вещью, сокрытия самого факта ее обнаружения и принадлежности другому лицу, является преступлением, предусмотренным статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в обзоре.
Прецедентом стало дело жительницы Башкирии. Она увидела, что ее попутчица выронила телефон в автобусе, подобрала его и спрятала. Впоследствии она игнорировала звонки владелицы телефона, вытащила sim-карту, заменила ее своей, сбросила настройки и начала пользоваться. Хозяйка телефона пыталась найти пропажу через диспетчера и водителя автобуса, а затем обратилась в полицию. Женщину нашли и осудили за кражу.
До Верховного суда этот спор дошел в связи с решением Конституционного суда РФ, который разъяснил отличие находки от кражи.
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"Если лицо совершает сокрытие найденной вещи (в тайнике, в своих вещах, в одежде, путем передачи другому лицу в целях сокрытия и т.д.) либо сокрытие (уничтожение) признаков, позволяющих индивидуализировать это имущество или подтвердить его принадлежность законному владельцу (вытаскивает сим-карту из телефона, снимает чехол и т.д.), то такое активное поведение может свидетельствовать о возникшем умысле на хищение этого имущества и о наличии корыстной цели, а потому деяние, начавшееся как внешне правомерная находка, может перерастать в преступление, утрачивая признаки правомерности", - отметил суд.
В итоге приговор по делу о краже признали законным.