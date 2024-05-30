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Акции "Тинькофф" станут "голубой фишкой" на Мосбирже - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Акции "Тинькофф" станут "голубой фишкой" на Мосбирже
Акции "Тинькофф" станут "голубой фишкой" на Мосбирже - 30.05.2024, ПРАЙМ
Акции "Тинькофф" станут "голубой фишкой" на Мосбирже
Акции "Тинькофф" (МКПАО "ТКС Холдинг") войдут с 21 июня в расчет индекса голубых фишек на Московской бирже вместо "Русала", следует из сообщения торговой... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:53+0300
2024-05-30T09:53+0300
тинькофф
голубые фишки
мосбиржа
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Акции "Тинькофф" (МКПАО "ТКС Холдинг") войдут с 21 июня в расчет индекса голубых фишек на Московской бирже вместо "Русала", следует из сообщения торговой площадки."Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 июня 2024 года. В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции МКПАО "ТКС Холдинг", при этом обыкновенные акции МКПАО "Объединенная компания "Русал" покинут индекс. В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "ЛК "Европлан", - сообщает биржа.В лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции "Астры" и обыкновенные акции "Ренессанс страхования". Обыкновенные акции "Магнита" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС, также сообщает биржа.База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций "Астры", "Европлана" и МТС-банка, и исключения депозитарных расписок "Фикс Прайса".В базу расчета индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции "Европлана", МТС-банка, "Софтлайна", "Россети Северо-Запад", "Диасофта" и "Займера". Будут исключены из индекса депозитарные расписки "Фикс Прайса", акции РКК "Энергия", СПБ биржи, "Нижнекамскнефтехима" и ЧМК.Отраслевой индекс информационных технологий изменится за счет включения обыкновенных акций "Софтлайна" и "Диасофта".
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тинькофф, голубые фишки, мосбиржа
Тинькофф, голубые фишки, Мосбиржа
09:53 30.05.2024
 
Акции "Тинькофф" станут "голубой фишкой" на Мосбирже

Акции "Тинькофф" станут "голубой фишкой" на Мосбирже вместо "Русала"

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБанк "Тинькофф"
Банк Тинькофф - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Акции "Тинькофф" (МКПАО "ТКС Холдинг") войдут с 21 июня в расчет индекса голубых фишек на Московской бирже вместо "Русала", следует из сообщения торговой площадки.
"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 июня 2024 года. В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции МКПАО "ТКС Холдинг", при этом обыкновенные акции МКПАО "Объединенная компания "Русал" покинут индекс. В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "ЛК "Европлан", - сообщает биржа.
В лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции "Астры" и обыкновенные акции "Ренессанс страхования". Обыкновенные акции "Магнита" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС, также сообщает биржа.
База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций "Астры", "Европлана" и МТС-банка, и исключения депозитарных расписок "Фикс Прайса".
В базу расчета индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции "Европлана", МТС-банка, "Софтлайна", "Россети Северо-Запад", "Диасофта" и "Займера". Будут исключены из индекса депозитарные расписки "Фикс Прайса", акции РКК "Энергия", СПБ биржи, "Нижнекамскнефтехима" и ЧМК.
Отраслевой индекс информационных технологий изменится за счет включения обыкновенных акций "Софтлайна" и "Диасофта".
 
Тинькоффголубые фишкиМосбиржа
 
 
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