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Reuters: Макрон заставил Канаду ослабить санкции против российского титана - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Reuters: Макрон заставил Канаду ослабить санкции против российского титана
Reuters: Макрон заставил Канаду ослабить санкции против российского титана - 30.05.2024, ПРАЙМ
Reuters: Макрон заставил Канаду ослабить санкции против российского титана
Президент Франции Эммануэль Макрон лично убедил премьера Канады Джастина Трюдо освободить крупнейшую европейскую корпорацию аэрокосмической промышленности... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T16:54+0300
2024-05-30T17:22+0300
эммануэль макрон
airbus
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон лично убедил премьера Канады Джастина Трюдо освободить крупнейшую европейскую корпорацию аэрокосмической промышленности Airbus от санкций в отношении российского титана, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее агентство со ссылкой на заявление Airbus передавало, что Канада предоставила крупнейшей европейской корпорации аэрокосмической промышленности разрешение на использование российского титана в своём производстве вопреки введённым санкциям. "Президент Франции Эммануэль Макрон лично убедил премьера Канады Джастина Трюдо освободить Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций в отношении российского титана", - говорится в публикации со ссылкой на неназванные источники. Как отмечает агентство, просьба была высказана во время телефонного разговора двух лидеров в марте. Согласно информации источника, близкого к французского лидеру, Макрон приложил "значительные усилия", чтобы убедить Трюдо сделать исключение для европейских компаний. По данным агентства, Канада ввела рестрикции в отношении "ВСПМО-Ависма" в феврале, приписав ей связи с военно-промышленным комплексом РФ на фоне конфликта на Украине. В заявлении не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций. Корпорация "ВСПМО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и остаётся для многих стратегическим поставщиком.
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эммануэль макрон, airbus, титан
Эммануэль Макрон, Airbus, титан
16:54 30.05.2024 (обновлено: 17:22 30.05.2024)
 
Reuters: Макрон заставил Канаду ослабить санкции против российского титана

Reuters: Макрон убедил Трюдо освободить Airbus от санкций в отношении титана из РФ

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон лично убедил премьера Канады Джастина Трюдо освободить крупнейшую европейскую корпорацию аэрокосмической промышленности Airbus от санкций в отношении российского титана, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее агентство со ссылкой на заявление Airbus передавало, что Канада предоставила крупнейшей европейской корпорации аэрокосмической промышленности разрешение на использование российского титана в своём производстве вопреки введённым санкциям.
"Президент Франции Эммануэль Макрон лично убедил премьера Канады Джастина Трюдо освободить Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций в отношении российского титана", - говорится в публикации со ссылкой на неназванные источники.
Как отмечает агентство, просьба была высказана во время телефонного разговора двух лидеров в марте. Согласно информации источника, близкого к французского лидеру, Макрон приложил "значительные усилия", чтобы убедить Трюдо сделать исключение для европейских компаний.
По данным агентства, Канада ввела рестрикции в отношении "ВСПМО-Ависма" в феврале, приписав ей связи с военно-промышленным комплексом РФ на фоне конфликта на Украине. В заявлении не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций.
Корпорация "ВСПМО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и остаётся для многих стратегическим поставщиком.
 
Эммануэль МакронAirbusтитан
 
 
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