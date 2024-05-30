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В России создали первый в мире мини-трактор с ИИ

В России создали первый в мире мини-трактор с ИИ - 30.05.2024, ПРАЙМ

В России создали первый в мире мини-трактор с ИИ

Российская компания Cognitive Pilot представила первый в мире автономный мини-трактор без кабины, который управляется ИИ. Об этом агентству РИА Новости... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T09:07+0300

2024-05-30T09:07+0300

2024-05-30T09:07+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российская компания Cognitive Pilot представила первый в мире автономный мини-трактор без кабины, который управляется ИИ. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе компании-разработчика."Ведущий разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания "Сбера" и Cognitive Technologies) представляет первый в России полностью автономный, бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ и не имеющий аналогов в мире. Машина полностью спроектирована и произведена на фабрике Cognitive Pilot по производству роботизированной продукции в г.Томск", — сказано в сообщении компании.Разработчики в компании Cognitive Pilot планируют начать серийное производство мини-тракторов с искусственным интеллектом в 2025 году. Такие тракторы будут иметь возможность выполнять различные сельскохозяйственные операции с высокой точностью, такие как культивация, вспашка, сев, опрыскивание и другие.Оборудование робота оснащено датчиками, которые позволяют контролировать качество выполнения работ и состояние техники. Блок для отслеживания физических и химических параметров почвы позволяет определить зоны, где требуется внесение удобрений.Разработчики подчеркивают, что такие роботы заменят тяжелый физический труд и справятся с проблемами нехватки механизаторов.Мини-тракторы с искусственным интеллектом снижают техническую уязвимость ферм и обеспечивают высокое качество сельскохозяйственных операций, которое не зависит от человека.

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