https://1prime.ru/20240530/traktor-848661549.html
В России создали первый в мире мини-трактор с ИИ
В России создали первый в мире мини-трактор с ИИ - 30.05.2024, ПРАЙМ
В России создали первый в мире мини-трактор с ИИ
Российская компания Cognitive Pilot представила первый в мире автономный мини-трактор без кабины, который управляется ИИ. Об этом агентству РИА Новости... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:07+0300
2024-05-30T09:07+0300
2024-05-30T09:07+0300
россия
ии
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83385/78/833857853_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f70f44fd655849f5468c82d6bb7a5b78.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российская компания Cognitive Pilot представила первый в мире автономный мини-трактор без кабины, который управляется ИИ. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе компании-разработчика."Ведущий разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания "Сбера" и Cognitive Technologies) представляет первый в России полностью автономный, бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ и не имеющий аналогов в мире. Машина полностью спроектирована и произведена на фабрике Cognitive Pilot по производству роботизированной продукции в г.Томск", — сказано в сообщении компании.Разработчики в компании Cognitive Pilot планируют начать серийное производство мини-тракторов с искусственным интеллектом в 2025 году. Такие тракторы будут иметь возможность выполнять различные сельскохозяйственные операции с высокой точностью, такие как культивация, вспашка, сев, опрыскивание и другие.Оборудование робота оснащено датчиками, которые позволяют контролировать качество выполнения работ и состояние техники. Блок для отслеживания физических и химических параметров почвы позволяет определить зоны, где требуется внесение удобрений.Разработчики подчеркивают, что такие роботы заменят тяжелый физический труд и справятся с проблемами нехватки механизаторов.Мини-тракторы с искусственным интеллектом снижают техническую уязвимость ферм и обеспечивают высокое качество сельскохозяйственных операций, которое не зависит от человека.
https://1prime.ru/20240523/mask-848459465.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83385/78/833857853_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b898ebeb32765428c95bb7b7aa6fc0b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ии, технологии
В России создали первый в мире мини-трактор с ИИ
РИА Новости: Cognitive Pilot создала первый в мире мини-трактор, управляемый ИИ
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российская компания Cognitive Pilot представила первый в мире автономный мини-трактор без кабины, который управляется ИИ. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе компании-разработчика.
"Ведущий разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания "Сбера" и Cognitive Technologies) представляет первый в России полностью автономный, бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ и не имеющий аналогов в мире. Машина полностью спроектирована и произведена на фабрике Cognitive Pilot по производству роботизированной продукции в г.Томск", — сказано в сообщении компании.
Разработчики в компании Cognitive Pilot планируют начать серийное производство мини-тракторов с искусственным интеллектом в 2025 году. Такие тракторы будут иметь возможность выполнять различные сельскохозяйственные операции с высокой точностью, такие как культивация, вспашка, сев, опрыскивание и другие.
Оборудование робота оснащено датчиками, которые позволяют контролировать качество выполнения работ и состояние техники. Блок для отслеживания физических и химических параметров почвы позволяет определить зоны, где требуется внесение удобрений.
Разработчики подчеркивают, что такие роботы заменят тяжелый физический труд и справятся с проблемами нехватки механизаторов.
Мини-тракторы с искусственным интеллектом снижают техническую уязвимость ферм и обеспечивают высокое качество сельскохозяйственных операций, которое не зависит от человека.
Маск сделал прогноз о роли роботов и ИИ в производстве товаров и услуг