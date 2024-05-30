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"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию - 30.05.2024, ПРАЙМ
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"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию
"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию - 30.05.2024, ПРАЙМ
"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию
После угроз бомбардировки России и Китая Дональд Трамп не заслуживает победы на президентских выборах. Таким мнением в социальной сети Х поделился бывший... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:40+0300
2024-05-30T09:40+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. После угроз бомбардировки России и Китая Дональд Трамп не заслуживает победы на президентских выборах. Таким мнением в социальной сети Х поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Если твои предвыборные обещания включают заявления о бомбардировке России или Китая, ты не можешь быть президентом Соединенных Штатов. Извини, Дональд", — сказал он.По мнениею Риттера, после подобных заявлений Трампа следует исключить из предвыборной гонки.Ранее американские СМИ сообщили, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве "Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань".Различные источники также указывают, что Трамп часто делает обещания о прекращении конфликтов и остановке третьей мировой войны в случае вохвращения на пост президента США, но не предоставляет никаких подробностей о своих планах.
https://1prime.ru/20240529/bombit-848635441.html
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россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
09:40 30.05.2024
 
"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию

Риттер: Трамп не должен стать президентом США после угрозы ударить по России

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. После угроз бомбардировки России и Китая Дональд Трамп не заслуживает победы на президентских выборах. Таким мнением в социальной сети Х поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Если твои предвыборные обещания включают заявления о бомбардировке России или Китая, ты не можешь быть президентом Соединенных Штатов. Извини, Дональд", — сказал он.
По мнениею Риттера, после подобных заявлений Трампа следует исключить из предвыборной гонки.
Ранее американские СМИ сообщили, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве "Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань".
Различные источники также указывают, что Трамп часто делает обещания о прекращении конфликтов и остановке третьей мировой войны в случае вохвращения на пост президента США, но не предоставляет никаких подробностей о своих планах.
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ПолитикаРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
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