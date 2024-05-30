https://1prime.ru/20240530/tramp-848662521.html

"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию

"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию - 30.05.2024, ПРАЙМ

"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию

После угроз бомбардировки России и Китая Дональд Трамп не заслуживает победы на президентских выборах. Таким мнением в социальной сети Х поделился бывший... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T09:40+0300

2024-05-30T09:40+0300

2024-05-30T09:40+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. После угроз бомбардировки России и Китая Дональд Трамп не заслуживает победы на президентских выборах. Таким мнением в социальной сети Х поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Если твои предвыборные обещания включают заявления о бомбардировке России или Китая, ты не можешь быть президентом Соединенных Штатов. Извини, Дональд", — сказал он.По мнениею Риттера, после подобных заявлений Трампа следует исключить из предвыборной гонки.Ранее американские СМИ сообщили, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве "Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань".Различные источники также указывают, что Трамп часто делает обещания о прекращении конфликтов и остановке третьей мировой войны в случае вохвращения на пост президента США, но не предоставляет никаких подробностей о своих планах.

https://1prime.ru/20240529/bombit-848635441.html

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россия, сша, дональд трамп