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Правительство Украины отменило запрет на экспорт угля

Правительство Украины отменило запрет на экспорт угля - 30.05.2024, ПРАЙМ

Правительство Украины отменило запрет на экспорт угля

Кабмин Украины отменил запрет на экспорт угля на фоне повреждения большинства теплоэлектростанций, сообщил в четверг представитель правительства в парламенте... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T15:55+0300

2024-05-30T15:55+0300

2024-05-30T15:55+0300

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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Кабмин Украины отменил запрет на экспорт угля на фоне повреждения большинства теплоэлектростанций, сообщил в четверг представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. Кабмин Украины в конце 2023 года утвердил список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2024 год, в частности, нулевые квоты установлены были на соль, газ, уголь, золото. По словам Мельничука, изменения в постановление было внесено в четверг. "Заменена квота объемом ноль тонн на экспорт угля каменного, антрацита; брикетов и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля, квотой объемом 1,153 миллиона тонн с целью обеспечения работы государственных угледобывающих предприятий и реализации энергетического угля на экспорт", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко 28 мая сообщил, что на Украине не осталось ни одной теплоэлектростанции, которая бы не была повреждена или уничтожена. Он отметил, что жителям страны нужно готовиться к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго станут частью жизни.

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украина, уголь, энергетика рф