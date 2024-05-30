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В Чехии назвали страну, без которой невозможен мир на Украине
В Чехии назвали страну, без которой невозможен мир на Украине - 30.05.2024, ПРАЙМ
В Чехии назвали страну, без которой невозможен мир на Украине
Без Китая поиск глобального решения по разрешению украинского конфликта не имеет смысла. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его слова... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:41+0300
2024-05-30T12:41+0300
2024-05-30T12:50+0300
чехия
украина
мирный саммит
китай
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ПРАГА, 30 мая – ПРАЙМ. Без Китая поиск глобального решения по разрешению украинского конфликта не имеет смысла. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его слова приводит Чешское ТВ. Таким образом Липавский прокомментировал подготовку к июньскому саммиту по Украине, который пройдет в Женеве. По его словам, конференция должна в том числе показать позицию стран глобального Юга.Кроме того, телеканал привел слова Липавского о том, что "мы живем в мире глобального беспорядка". 30-31 мая в Праге пройдет встреча глав дипломатии стран НАТО, одной из главных тем на которой будут вопросы помощи Киеву. Кроме того, участники встречи обсудят ход подготовки к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. На полях встречи Липавский проведет переговоры со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, в ходе которых планируется подписание совместного меморандума о сотрудничестве в борьбе с дезинформацией.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.
чехия
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чехия, украина, мирный саммит, китай
ЧЕХИЯ, УКРАИНА, мирный саммит, КИТАЙ
В Чехии назвали страну, без которой невозможен мир на Украине
Глава МИД Чехии: нет смысла искать решение конфликта на Украине без Китая
ПРАГА, 30 мая – ПРАЙМ. Без Китая поиск глобального решения по разрешению украинского конфликта не имеет смысла. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его слова приводит Чешское ТВ.
Таким образом Липавский прокомментировал подготовку к июньскому саммиту по Украине, который пройдет в Женеве. По его словам, конференция должна в том числе показать позицию стран глобального Юга.
Кроме того, телеканал привел слова Липавского о том, что "мы живем в мире глобального беспорядка".
30-31 мая в Праге пройдет встреча глав дипломатии стран НАТО, одной из главных тем на которой будут вопросы помощи Киеву. Кроме того, участники встречи обсудят ход подготовки к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. На полях встречи Липавский проведет переговоры со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, в ходе которых планируется подписание совместного меморандума о сотрудничестве в борьбе с дезинформацией.
Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.