Киев недоволен перспективой смены управления западной военной помощью

Киев недоволен перспективой смены управления западной военной помощью

МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. На Украине недовольны тем, что управление зарубежной военной помощью в контактной группе "Рамштайн" может перейти от США к НАТО, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата из страны североатлантического альянса. Сейчас контактная группа "Рамштайн" функционирует под руководством США. Но, по данным европейских СМИ, руководство может перейти к НАТО из-за опасений прихода Трампа к власти в США и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине.Ранее в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что НАТО не занимается непосредственно организацией поставок оружия Киеву. Генсек Столтенберг заявлял, что в НАТО договорились усилить роль альянса в координации помощи Украине. "Украина была не очень-то в восторге от альтернативного предложения", - пишет издание. Источник сообщил, что в НАТО пытаются донести до Киева, что переход координации военной помощи Украине из контактной группы в альянс поможет улучшить ее администрирование. Однако дипломат отметил, что альянс не сможет существенно улучшить управление.По данным Financial Times, на Западе некоторые выступают и против создания нового фонда по поддержке Украины в рамках НАТО. По их словам, он "продублирует" уже заключенные двусторонние договоренности и соглашения в рамках ЕС и совсем не обязательно будет означать "новые деньги". Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми.Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.

