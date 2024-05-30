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На Украине рассказали, какую помощь рассчитывают получить от Швеции
На Украине рассказали, какую помощь рассчитывают получить от Швеции - 30.05.2024, ПРАЙМ
На Украине рассказали, какую помощь рассчитывают получить от Швеции
Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг украинское министерство... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T18:53+0300
2024-05-30T18:53+0300
2024-05-30T18:54+0300
энергетика
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг украинское министерство энергетики. "Правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи для нужд украинской энергетики. В рамках этой помощи около 42,5 миллиона евро партнеры направят в фонд поддержки энергетики Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. В министерстве добавили, что еще почти 12,7 миллиона евро пойдут на поддержку энергетики через программу развития ООН на Украине. Средства, как утверждается, будут потрачены на поставку энергооборудования и восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областей. Член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко 28 мая сообщал, что восстановить до зимы работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения повреждено или уничтожено. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что потери генерирующих мощностей составляют до 7 гигаватт, а "Укрэнерго" предупредила о возможных отключениях света в вечерние часы из-за повреждений и дефицита в энергосистеме.
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украина, энергетика украины, швеция
Энергетика, УКРАИНА, энергетика Украины, ШВЕЦИЯ
На Украине рассказали, какую помощь рассчитывают получить от Швеции
Киев рассчитывает получить от Швеции €42,5 миллиона на восстановление энергетики
МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг украинское министерство энергетики.
"Правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи для нужд украинской энергетики. В рамках этой помощи около 42,5 миллиона евро партнеры направят в фонд поддержки энергетики Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
В министерстве добавили, что еще почти 12,7 миллиона евро пойдут на поддержку энергетики через программу развития ООН на Украине.
Средства, как утверждается, будут потрачены на поставку энергооборудования и восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
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Член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко 28 мая сообщал, что восстановить до зимы работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения повреждено или уничтожено. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что потери генерирующих мощностей составляют до 7 гигаватт, а "Укрэнерго" предупредила о возможных отключениях света в вечерние часы из-за повреждений и дефицита в энергосистеме.