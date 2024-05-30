https://1prime.ru/20240530/ukraina-848689186.html
СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины
СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины - 30.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины
Западные страны постепенно свыкаются с мыслью о капитуляции Украины и мирных переговоров на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T21:44+0300
2024-05-30T21:44+0300
2024-05-30T21:44+0300
политика
швейцария
саммит
мирный саммит
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/99/841249904_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_35d311d60a81cf4f1198bf21fc126059.jpg
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Западные страны постепенно свыкаются с мыслью о капитуляции Украины и мирных переговоров на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек.В статье отмечается, что на "мирный" саммит в Швейцарии в июне не приедут главы ключевых держав — России, Китая и США. Наиболее видными лидерами, участвующими в мероприятии, будут канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон."Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии", — говорится в материале.Как отметил Гаек, Запад осторожно начинает говорить о необходимости переговоров с Россией.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.
https://1prime.ru/20240526/sammit-848522755.html
швейцария
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/99/841249904_134:0:2266:1599_1920x0_80_0_0_2f34a2105d7535505d72f4e23377741e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, саммит, мирный саммит, украина
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, саммит, мирный саммит, УКРАИНА
СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины
iDNES.cz: Запад уже согласен на капитуляцию Украины и подводит ее к переговорам
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ.
Западные страны постепенно свыкаются с мыслью о капитуляции Украины и мирных переговоров на условиях России, пишет журналист iDNES.cz
Адам Гаек.
В статье отмечается, что на "мирный" саммит в Швейцарии в июне не приедут главы ключевых держав — России, Китая и США. Наиболее видными лидерами, участвующими в мероприятии, будут канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
"Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии", — говорится в материале.
Как отметил Гаек, Запад осторожно начинает говорить о необходимости переговоров с Россией.
Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.
Саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала, заявили в Госдуме