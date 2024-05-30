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СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины - 30.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины
СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины - 30.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины
Западные страны постепенно свыкаются с мыслью о капитуляции Украины и мирных переговоров на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T21:44+0300
2024-05-30T21:44+0300
политика
швейцария
саммит
мирный саммит
украина
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Западные страны постепенно свыкаются с мыслью о капитуляции Украины и мирных переговоров на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек.В статье отмечается, что на "мирный" саммит в Швейцарии в июне не приедут главы ключевых держав — России, Китая и США. Наиболее видными лидерами, участвующими в мероприятии, будут канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон."Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии", — говорится в материале.Как отметил Гаек, Запад осторожно начинает говорить о необходимости переговоров с Россией.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.
https://1prime.ru/20240526/sammit-848522755.html
швейцария
украина
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швейцария, саммит, мирный саммит, украина
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, саммит, мирный саммит, УКРАИНА
21:44 30.05.2024
 
СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины

iDNES.cz: Запад уже согласен на капитуляцию Украины и подводит ее к переговорам

© Unsplash/Maksym DiachenkoВечерний Киев, Украина
Вечерний Киев, Украина
© Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Западные страны постепенно свыкаются с мыслью о капитуляции Украины и мирных переговоров на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек.
В статье отмечается, что на "мирный" саммит в Швейцарии в июне не приедут главы ключевых держав — России, Китая и США. Наиболее видными лидерами, участвующими в мероприятии, будут канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
"Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии", — говорится в материале.
Как отметил Гаек, Запад осторожно начинает говорить о необходимости переговоров с Россией.
Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала, заявили в Госдуме
26 мая, 14:44
 
ПолитикаШВЕЙЦАРИЯсаммитмирный саммитУКРАИНА
 
 
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