https://1prime.ru/20240530/ukraina-848689186.html

СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины

СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины - 30.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины

Западные страны постепенно свыкаются с мыслью о капитуляции Украины и мирных переговоров на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T21:44+0300

2024-05-30T21:44+0300

2024-05-30T21:44+0300

политика

швейцария

саммит

мирный саммит

украина

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Западные страны постепенно свыкаются с мыслью о капитуляции Украины и мирных переговоров на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек.В статье отмечается, что на "мирный" саммит в Швейцарии в июне не приедут главы ключевых держав — России, Китая и США. Наиболее видными лидерами, участвующими в мероприятии, будут канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон."Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии", — говорится в материале.Как отметил Гаек, Запад осторожно начинает говорить о необходимости переговоров с Россией.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.

https://1prime.ru/20240526/sammit-848522755.html

швейцария

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швейцария, саммит, мирный саммит, украина