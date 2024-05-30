https://1prime.ru/20240530/vengriya-848690178.html

Премьер Венгрии рассказал, о чем задумался после покушения на Фицо

Премьер Венгрии рассказал, о чем задумался после покушения на Фицо - 30.05.2024, ПРАЙМ

Премьер Венгрии рассказал, о чем задумался после покушения на Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обычно не задумывался об угрозе жизни, но начал после покушения на словацкого премьер-министра Роберта Фицо. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T23:57+0300

2024-05-30T23:57+0300

2024-05-30T23:57+0300

политика

венгрия

словакия

роберт фицо

виктор орбан

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ПРАГА, 30 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обычно не задумывался об угрозе жизни, но начал после покушения на словацкого премьер-министра Роберта Фицо. "Я обычно не думал об этом. В последний раз, когда стреляли в Роберта Фицо, я подумал о себе, что я последую за моим другом Фицо", — сказал Орбан в интервью чешскому телеканалу XTV. Орбан сообщил, что думал о том, стояла ли за покушением на Фицо организация или нападавший был одиночкой. "Если бы это была организация, то все мы, кто сейчас на стороне мира и выступает за мир, оказались бы в большей опасности", - отметил он. При этом Орбан добавил, что в Венгрии политики могут спокойно передвигаться, а сам он "иногда водит машину", потому что венграм "чуждо жить в страхе об убийстве, Будапешт - безопасный город". Ранее Орбан заявил, что не носил бронежилет ранее и не станет носить после покушения на Фицо. Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, а адепты "глобалистской секты" в многочисленных комментариях в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, в частности Орбана и президента Сербии Александра Вучича. Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.По данным МВД, стрелок руководствовался политическими мотивами: был не согласен с действиями правительства страны, в том числе выступал против поставок оружия на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Следователи проверяют версию о сообщниках стрелка.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://1prime.ru/20240530/fitso-848689841.html

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венгрия, словакия, роберт фицо, виктор орбан