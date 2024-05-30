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"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием - 30.05.2024, ПРАЙМ
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"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием
"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием - 30.05.2024, ПРАЙМ
"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием
Начало новой эпохи противовоздушной обороны ознаменуется действием российского зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей". Об этом сообщает Defense TV. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T17:21+0300
2024-05-30T17:45+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Начало новой эпохи противовоздушной обороны ознаменуется действием российского зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей". Об этом сообщает Defense TV.Ранее издание The National Interest сообщало, что "Прометей" позволит России выиграть войну против НАТО. "По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 "Прометей" возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью", — рассказали в ролике.Кроме того, обозреватель уточнил, что новая российская система ПВО может не только моментально перехватывать гиперзвуковые ракеты, но и достигать цели на околоземной орбите. По его словам, благодаря инновационным радарам С-500 может фиксировать баллистические ракеты противника в радиусе пары тысяч километров.В 2022 году министерство обороны России и Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку С-500 российской армии.
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россия, вооружение
Вооружения, РОССИЯ, вооружение
17:21 30.05.2024 (обновлено: 17:45 30.05.2024)
 
"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием

Defense TV: ЗРК С-500 ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Начало новой эпохи противовоздушной обороны ознаменуется действием российского зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей". Об этом сообщает Defense TV.
Ранее издание The National Interest сообщало, что "Прометей" позволит России выиграть войну против НАТО.
"По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 "Прометей" возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью", — рассказали в ролике.
Кроме того, обозреватель уточнил, что новая российская система ПВО может не только моментально перехватывать гиперзвуковые ракеты, но и достигать цели на околоземной орбите. По его словам, благодаря инновационным радарам С-500 может фиксировать баллистические ракеты противника в радиусе пары тысяч километров.
В 2022 году министерство обороны России и Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку С-500 российской армии.
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