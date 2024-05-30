https://1prime.ru/20240530/vooruzhenie-848683369.html

"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием

"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием - 30.05.2024, ПРАЙМ

"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием

Начало новой эпохи противовоздушной обороны ознаменуется действием российского зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей". Об этом сообщает Defense TV. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:21+0300

2024-05-30T17:21+0300

2024-05-30T17:45+0300

вооружения

россия

вооружение

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Начало новой эпохи противовоздушной обороны ознаменуется действием российского зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей". Об этом сообщает Defense TV.Ранее издание The National Interest сообщало, что "Прометей" позволит России выиграть войну против НАТО. "По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 "Прометей" возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью", — рассказали в ролике.Кроме того, обозреватель уточнил, что новая российская система ПВО может не только моментально перехватывать гиперзвуковые ракеты, но и достигать цели на околоземной орбите. По его словам, благодаря инновационным радарам С-500 может фиксировать баллистические ракеты противника в радиусе пары тысяч километров.В 2022 году министерство обороны России и Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку С-500 российской армии.

https://1prime.ru/20240525/putin-848511206.html

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россия, вооружение