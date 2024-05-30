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"Большие проблемы". США не могут справиться с оружием будущего

"Большие проблемы". США не могут справиться с оружием будущего - 30.05.2024, ПРАЙМ

"Большие проблемы". США не могут справиться с оружием будущего

США столкнулись со сложностями при разработке лазерного оружия, уже закрыли несколько программ. Об этом говорится в материалах агентства РИА Новости. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T10:04+0300

2024-05-30T10:04+0300

2024-05-30T10:05+0300

вооружения

лазерное оружие

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. США столкнулись со сложностями при разработке лазерного оружия, уже закрыли несколько программ. Об этом говорится в материалах агентства РИА Новости.Так, проект Boeing YAL-1, работа над которым велась в нулевых, закрыли из-за непрактичности и дороговизны. Однако в 2010-х годах американцы сообщали о размещении системы AN/SEQ 3 и P-HEL. При этом оружие ни разу не применялось на практике.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Всего же, как отмечает портал Defense News, Вашингтон тратит около миллиарда долларов в год на оружие с применением направленной энергии — финансируют 31 программу. Они находятся на разной стадии, большинство посвящено развитию лазерных систем", - говорится в материалах.Однаrj, как отмечает издание, с планами Пентагона возникли серьезные проблемы. Например, программу для ВВС США SHiELD, работа над которой велась с 2010 года, закрыли. От проекта самолета AC-130J Ghostrider с лазерным оружием тоже решили отказаться.При этом издание добавляет, что лазерное оружие остается перспективной сферой для военно-промышленного комплекса."США с их колоссальным военным бюджетом могут позволить себе дальнейшие разработки. Впрочем, как показывает практика, даже у Вашингтона деньги и терпение не безграничны", - заключает РИА Новости.Лазерным называют оружие, которое использует в качестве поражающего элемента лазерные лучи. Относится к оружиям на новых физических принципах. В России лазерное оружие уже стоит на вооружении у ВС. Так, в 2022 году в войска начались поставки лазерного комплекса "Пересвет", о котором президент Владимир Путин рассказывал еще в 2018 году. Об этом сообщал гендиректор "Роскосмоса", бывший на тот момент вице-премьером России, Юрий Борисов. Глава госкорпорации в том же 2022 году отмечал, что российские ВС применяют в ходе СВО лазерные комплексы "Задира".

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лазерное оружие, сша