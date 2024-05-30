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ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму
ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму - 30.05.2024, ПРАЙМ
ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму
ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму, первый кредит выдан на покупку строящейся квартиры в Симферополе, говорится в сообщении пресс-службы банка. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:53+0300
2024-05-30T12:53+0300
2024-05-30T12:53+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму, первый кредит выдан на покупку строящейся квартиры в Симферополе, говорится в сообщении пресс-службы банка. "ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму. Первый кредит банк выдал на покупку строящейся квартиры в Симферополе", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что заемщик оформил сделку дистанционно, находясь в Ханты-Мансийске. Сумма кредита составила 3,2 миллиона рублей. В сообщении говорится, что ВТБ запустил ипотеку на недвижимость в Крыму с мая. Провести сделку заемщики могут в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в четырех офисах дочернего банка РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте или дистанционно. "Кроме того, и крымчане теперь могут получить ипотеку ВТБ на недвижимость в любом другом регионе России", - уточнили в пресс-службе.
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втб, крым, ипотека
Недвижимость, ВТБ, КРЫМ, ипотека
ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму
Банк ВТБ начал выдавать ипотечные кредиты на недвижимость в Крыму
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму, первый кредит выдан на покупку строящейся квартиры в Симферополе, говорится в сообщении пресс-службы банка.
"ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму. Первый кредит банк выдал на покупку строящейся квартиры в Симферополе", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что заемщик оформил сделку дистанционно, находясь в Ханты-Мансийске. Сумма кредита составила 3,2 миллиона рублей.
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В сообщении говорится, что ВТБ запустил ипотеку на недвижимость в Крыму с мая. Провести сделку заемщики могут в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в четырех офисах дочернего банка РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте или дистанционно.
"Кроме того, и крымчане теперь могут получить ипотеку ВТБ на недвижимость в любом другом регионе России", - уточнили в пресс-службе.