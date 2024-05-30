Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму - 30.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20240530/vtb-848672551.html
ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму
ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму - 30.05.2024, ПРАЙМ
ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму
ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму, первый кредит выдан на покупку строящейся квартиры в Симферополе, говорится в сообщении пресс-службы банка. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:53+0300
2024-05-30T12:53+0300
недвижимость
втб
крым
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/27/834862723_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_ef38288d7c80c48ffccf260eb51a22ce.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму, первый кредит выдан на покупку строящейся квартиры в Симферополе, говорится в сообщении пресс-службы банка. "ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму. Первый кредит банк выдал на покупку строящейся квартиры в Симферополе", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что заемщик оформил сделку дистанционно, находясь в Ханты-Мансийске. Сумма кредита составила 3,2 миллиона рублей. В сообщении говорится, что ВТБ запустил ипотеку на недвижимость в Крыму с мая. Провести сделку заемщики могут в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в четырех офисах дочернего банка РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте или дистанционно. "Кроме того, и крымчане теперь могут получить ипотеку ВТБ на недвижимость в любом другом регионе России", - уточнили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20240118/842833852.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/27/834862723_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_242ed25a605b4582bcdf0fc706cf9958.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, крым, ипотека
Недвижимость, ВТБ, КРЫМ, ипотека
12:53 30.05.2024
 
ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму

Банк ВТБ начал выдавать ипотечные кредиты на недвижимость в Крыму

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму, первый кредит выдан на покупку строящейся квартиры в Симферополе, говорится в сообщении пресс-службы банка.
"ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму. Первый кредит банк выдал на покупку строящейся квартиры в Симферополе", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что заемщик оформил сделку дистанционно, находясь в Ханты-Мансийске. Сумма кредита составила 3,2 миллиона рублей.
Симферополь - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2024
Сбербанк открыл головное отделение в Крыму
18 января, 16:53
В сообщении говорится, что ВТБ запустил ипотеку на недвижимость в Крыму с мая. Провести сделку заемщики могут в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в четырех офисах дочернего банка РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте или дистанционно.
"Кроме того, и крымчане теперь могут получить ипотеку ВТБ на недвижимость в любом другом регионе России", - уточнили в пресс-службе.
 
НедвижимостьВТБКРЫМипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала