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США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион

США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион - 30.05.2024, ПРАЙМ

США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион

США не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещение на Корейском полуострове, заявил заместитель... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T21:32+0300

2024-05-30T21:32+0300

2024-05-30T21:32+0300

вооружения

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ядерное оружие

азиатско-тихоокеанский регион

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ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ. США не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещение на Корейском полуострове, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "США в настоящее время не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион, и у США нет планов его передового размещения на Корейском полуострове", — сказал он на брифинге для СМИ.В апреле командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.Как сообщал российский МИД в начале мая, Москва в ответ на действия Вашингтона активизирует доработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности. В случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение.

https://1prime.ru/20240530/rakety-848678886.html

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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сша, госдеп, ядерное оружие, азиатско-тихоокеанский регион