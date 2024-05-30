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"Петухи есть, рук нет". Ценам на яйца нашли новое объяснение - 30.05.2024, ПРАЙМ
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"Петухи есть, рук нет". Ценам на яйца нашли новое объяснение
"Петухи есть, рук нет". Ценам на яйца нашли новое объяснение - 30.05.2024, ПРАЙМ
"Петухи есть, рук нет". Ценам на яйца нашли новое объяснение
Случившийся осенью 2023 года резкий рост стоимости куриных яиц связан с со вспышкой птичьего гриппа на фабриках, а также нехваткой кадров. Об этом изданию РБК... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:45+0300
2024-05-30T10:11+0300
россия
яйца
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Случившийся осенью 2023 года резкий рост стоимости куриных яиц связан с со вспышкой птичьего гриппа на фабриках, а также нехваткой кадров. Об этом изданию РБК рассказала глава X5 Group Екатерина Лобачева.Так, Лобачева отметила, что причиной этого стали несколько факторов, начиная с птичьего гриппа и заканчивая увеличением издержек из-за ослабления рубля. Кроме того, по ее словам, негативно на ценах сказались нехватка и подорожание рабочей силы."Петухи есть, а рук нет", — пожаловалась президент X5 Group.При этом, как отметила Лобачева, все это спровоцировало снижение предложения и рост спроса, а нехватка, в свою очередь, породила еще больший потребительский ажиотаж.В этой связи президент X5 Group рассказала, что избежать подобных ситуаций в дальнейшем можно при помощи "плотного взаимодействия" с поставщиками, подразумевающее прогнозирование спроса и сотрудничество с мелкими фермерами. По ее словам, именно для этого в компании разрабатывают агроагрегаторы.Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов. По данным Росстата, в октябре прошлого года цена на куриные яйца увеличилась в среднем по стране на 23,9% к аналогичному периоду 2022 года.
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россия, яйца, x5 retail group
РОССИЯ, яйца, X5 Retail Group
09:45 30.05.2024 (обновлено: 10:11 30.05.2024)
 
"Петухи есть, рук нет". Ценам на яйца нашли новое объяснение

РБК: глава X5 объяснила рост цен на яйца птичьим гриппом и нехваткой кадров

© Фото : Unsplash/Rebekah HowellКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : Unsplash/Rebekah Howell
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Случившийся осенью 2023 года резкий рост стоимости куриных яиц связан с со вспышкой птичьего гриппа на фабриках, а также нехваткой кадров. Об этом изданию РБК рассказала глава X5 Group Екатерина Лобачева.
Так, Лобачева отметила, что причиной этого стали несколько факторов, начиная с птичьего гриппа и заканчивая увеличением издержек из-за ослабления рубля. Кроме того, по ее словам, негативно на ценах сказались нехватка и подорожание рабочей силы.
"Петухи есть, а рук нет", — пожаловалась президент X5 Group.
При этом, как отметила Лобачева, все это спровоцировало снижение предложения и рост спроса, а нехватка, в свою очередь, породила еще больший потребительский ажиотаж.
В этой связи президент X5 Group рассказала, что избежать подобных ситуаций в дальнейшем можно при помощи "плотного взаимодействия" с поставщиками, подразумевающее прогнозирование спроса и сотрудничество с мелкими фермерами. По ее словам, именно для этого в компании разрабатывают агроагрегаторы.
Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов. По данным Росстата, в октябре прошлого года цена на куриные яйца увеличилась в среднем по стране на 23,9% к аналогичному периоду 2022 года.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
Мосстат оценил динамику цен на яйца в Москве с начала года
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РОССИЯяйцаX5 Retail Group
 
 
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