https://1prime.ru/20240530/zakharova-848670761.html
Россия накажет преступников киевского режима, заявила Захарова
Россия накажет преступников киевского режима, заявила Захарова - 30.05.2024, ПРАЙМ
Россия накажет преступников киевского режима, заявила Захарова
Россия намерена продолжать работать над привлечением виновных в преступлениях на Украине к ответственности, военные преступники должны осознать, что не уйдут от | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:32+0300
2024-05-30T12:32+0300
2024-05-30T12:32+0300
мария захарова
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МОСКВА 30 мая - ПРАЙМ. Россия намерена продолжать работать над привлечением виновных в преступлениях на Украине к ответственности, военные преступники должны осознать, что не уйдут от наказания. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Дипломат в режиме видео обратилась к форсайт-форуму "Какая победа нам нужна?" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Одной из целей СВО, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, является денацификация Украины.Как отметила Захарова, с денацификацией неразрывно связан вопрос о привлечении преступников к уголовной ответственности. По ее словам, Следственный комитет России к марту 2024 года возбудил 4,5 тысячи уголовных дел о геноциде, терроризме, насилии по отношению к гражданским, убийствам, применении запрещенного оружия."Эта масштабная работа будет продолжена и дальше. Нужно, чтобы все военные преступники знали: возмездие неотвратимо, и никто не уйдет от ответственности", - заключила представитель МИД.
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мария захарова, мид рф, украина
Мария Захарова, МИД РФ, УКРАИНА
Россия накажет преступников киевского режима, заявила Захарова
Захарова: Россия продолжит наказывать преступников киевского режима
МОСКВА 30 мая - ПРАЙМ. Россия намерена продолжать работать над привлечением виновных в преступлениях на Украине к ответственности, военные преступники должны осознать, что не уйдут от наказания. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Дипломат в режиме видео обратилась к форсайт-форуму "Какая победа нам нужна?" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Одной из целей СВО, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, является денацификация Украины.
Как отметила Захарова, с денацификацией неразрывно связан вопрос о привлечении преступников к уголовной ответственности. По ее словам, Следственный комитет России к марту 2024 года возбудил 4,5 тысячи уголовных дел о геноциде, терроризме, насилии по отношению к гражданским, убийствам, применении запрещенного оружия.
"Эта масштабная работа будет продолжена и дальше. Нужно, чтобы все военные преступники знали: возмездие неотвратимо, и никто не уйдет от ответственности", - заключила представитель МИД.
В МИД оценили возможность наладить экономическое взаимодействие с Западом