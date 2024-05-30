Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия накажет преступников киевского режима, заявила Захарова - 30.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240530/zakharova-848670761.html
Россия накажет преступников киевского режима, заявила Захарова
Россия накажет преступников киевского режима, заявила Захарова - 30.05.2024, ПРАЙМ
Россия накажет преступников киевского режима, заявила Захарова
Россия намерена продолжать работать над привлечением виновных в преступлениях на Украине к ответственности, военные преступники должны осознать, что не уйдут от | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:32+0300
2024-05-30T12:32+0300
мария захарова
мид рф
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994436_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_42e9c93c73144a0d65089b820cd0652f.jpg
МОСКВА 30 мая - ПРАЙМ. Россия намерена продолжать работать над привлечением виновных в преступлениях на Украине к ответственности, военные преступники должны осознать, что не уйдут от наказания. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Дипломат в режиме видео обратилась к форсайт-форуму "Какая победа нам нужна?" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Одной из целей СВО, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, является денацификация Украины.Как отметила Захарова, с денацификацией неразрывно связан вопрос о привлечении преступников к уголовной ответственности. По ее словам, Следственный комитет России к марту 2024 года возбудил 4,5 тысячи уголовных дел о геноциде, терроризме, насилии по отношению к гражданским, убийствам, применении запрещенного оружия."Эта масштабная работа будет продолжена и дальше. Нужно, чтобы все военные преступники знали: возмездие неотвратимо, и никто не уйдет от ответственности", - заключила представитель МИД.
https://1prime.ru/20240529/ekonomika-848628445.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994436_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_cf10a0f6edf156ae1554dbeb75a2fc45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мария захарова, мид рф, украина
Мария Захарова, МИД РФ, УКРАИНА
12:32 30.05.2024
 
Россия накажет преступников киевского режима, заявила Захарова

Захарова: Россия продолжит наказывать преступников киевского режима

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА 30 мая - ПРАЙМ. Россия намерена продолжать работать над привлечением виновных в преступлениях на Украине к ответственности, военные преступники должны осознать, что не уйдут от наказания. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Дипломат в режиме видео обратилась к форсайт-форуму "Какая победа нам нужна?" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Одной из целей СВО, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, является денацификация Украины.
Как отметила Захарова, с денацификацией неразрывно связан вопрос о привлечении преступников к уголовной ответственности. По ее словам, Следственный комитет России к марту 2024 года возбудил 4,5 тысячи уголовных дел о геноциде, терроризме, насилии по отношению к гражданским, убийствам, применении запрещенного оружия.
"Эта масштабная работа будет продолжена и дальше. Нужно, чтобы все военные преступники знали: возмездие неотвратимо, и никто не уйдет от ответственности", - заключила представитель МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
В МИД оценили возможность наладить экономическое взаимодействие с Западом
Вчера, 09:18
 
Мария ЗахароваМИД РФУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала