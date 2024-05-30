https://1prime.ru/20240530/zakharova-848679471.html

Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая

Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая - 30.05.2024, ПРАЙМ

Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая

Намерения Соединенных Штатов вмешаться в двустороннюю торговлю Москвы и Пекина являются вмешательством в отношения суверенных стран, заявила официальный... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T15:25+0300

2024-05-30T15:25+0300

2024-05-30T15:58+0300

экономика

россия

китай

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/29/842342902_0:0:3301:1856_1920x0_80_0_0_3a9c6c2c7e70920de724e739244a7cd8.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Намерения Соединенных Штатов вмешаться в двустороннюю торговлю Москвы и Пекина являются вмешательством в отношения суверенных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы рассматриваем это как вмешательство в торгово-экономические отношения суверенных государств", — отметила она.Дипломат подчеркнула, что такие действия могут быть рассмотрены как компенсация за собственные провалы США в экономике.Москва также категорически против политически мотивированных мер, таких как установление предельных цен и введение односторонних ограничительных мер на транспортировку и продажу энергоносителей, а также создание "картелей покупателей". Подобное поведение нарушает существующие механизмы энергетического сотрудничества между странами и вредит мировому рынку, заключила Захарова.Ответ МИД России последовал после слов американского чиновника о дополнительных санкциях, которые предполагается применить для защиты национальной безопасности США.

https://1prime.ru/20240503/zakharova-847901351.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, сша