https://1prime.ru/20240530/zakharova-848679471.html
Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая
Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая - 30.05.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая
Намерения Соединенных Штатов вмешаться в двустороннюю торговлю Москвы и Пекина являются вмешательством в отношения суверенных стран, заявила официальный... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:25+0300
2024-05-30T15:25+0300
2024-05-30T15:58+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Намерения Соединенных Штатов вмешаться в двустороннюю торговлю Москвы и Пекина являются вмешательством в отношения суверенных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы рассматриваем это как вмешательство в торгово-экономические отношения суверенных государств", — отметила она.Дипломат подчеркнула, что такие действия могут быть рассмотрены как компенсация за собственные провалы США в экономике.Москва также категорически против политически мотивированных мер, таких как установление предельных цен и введение односторонних ограничительных мер на транспортировку и продажу энергоносителей, а также создание "картелей покупателей". Подобное поведение нарушает существующие механизмы энергетического сотрудничества между странами и вредит мировому рынку, заключила Захарова.Ответ МИД России последовал после слов американского чиновника о дополнительных санкциях, которые предполагается применить для защиты национальной безопасности США.
https://1prime.ru/20240503/zakharova-847901351.html
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США
Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая
Захарова: планы США помешать торговле РФ и КНР - вмешательство в дела суверенных стран
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Намерения Соединенных Штатов вмешаться в двустороннюю торговлю Москвы и Пекина являются вмешательством в отношения суверенных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы рассматриваем это как вмешательство в торгово-экономические отношения суверенных государств", — отметила она.
Дипломат подчеркнула, что такие действия могут быть рассмотрены как компенсация за собственные провалы США в экономике.
Москва также категорически против политически мотивированных мер, таких как установление предельных цен и введение односторонних ограничительных мер на транспортировку и продажу энергоносителей, а также создание "картелей покупателей". Подобное поведение нарушает существующие механизмы энергетического сотрудничества между странами и вредит мировому рынку, заключила Захарова.
Ответ МИД России последовал после слов американского чиновника о дополнительных санкциях, которые предполагается применить для защиты национальной безопасности США.
Захарова назвала санкции США против компаний КНР частью торговой войны