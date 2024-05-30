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Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая - 30.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая
Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая - 30.05.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая
Намерения Соединенных Штатов вмешаться в двустороннюю торговлю Москвы и Пекина являются вмешательством в отношения суверенных стран, заявила официальный... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:25+0300
2024-05-30T15:58+0300
экономика
россия
китай
сша
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Намерения Соединенных Штатов вмешаться в двустороннюю торговлю Москвы и Пекина являются вмешательством в отношения суверенных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы рассматриваем это как вмешательство в торгово-экономические отношения суверенных государств", — отметила она.Дипломат подчеркнула, что такие действия могут быть рассмотрены как компенсация за собственные провалы США в экономике.Москва также категорически против политически мотивированных мер, таких как установление предельных цен и введение односторонних ограничительных мер на транспортировку и продажу энергоносителей, а также создание "картелей покупателей". Подобное поведение нарушает существующие механизмы энергетического сотрудничества между странами и вредит мировому рынку, заключила Захарова.Ответ МИД России последовал после слов американского чиновника о дополнительных санкциях, которые предполагается применить для защиты национальной безопасности США.
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россия, китай, сша
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США
15:25 30.05.2024 (обновлено: 15:58 30.05.2024)
 
Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая

Захарова: планы США помешать торговле РФ и КНР - вмешательство в дела суверенных стран

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Намерения Соединенных Штатов вмешаться в двустороннюю торговлю Москвы и Пекина являются вмешательством в отношения суверенных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы рассматриваем это как вмешательство в торгово-экономические отношения суверенных государств", — отметила она.
Дипломат подчеркнула, что такие действия могут быть рассмотрены как компенсация за собственные провалы США в экономике.
Москва также категорически против политически мотивированных мер, таких как установление предельных цен и введение односторонних ограничительных мер на транспортировку и продажу энергоносителей, а также создание "картелей покупателей". Подобное поведение нарушает существующие механизмы энергетического сотрудничества между странами и вредит мировому рынку, заключила Захарова.
Ответ МИД России последовал после слов американского чиновника о дополнительных санкциях, которые предполагается применить для защиты национальной безопасности США.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Захарова назвала санкции США против компаний КНР частью торговой войны
3 мая, 17:07
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙСША
 
 
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