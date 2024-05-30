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Незастрахованным фермерам, пострадавшим от заморозков, окажут поддержку - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Незастрахованным фермерам, пострадавшим от заморозков, окажут поддержку
Незастрахованным фермерам, пострадавшим от заморозков, окажут поддержку - 30.05.2024, ПРАЙМ
Незастрахованным фермерам, пострадавшим от заморозков, окажут поддержку
Государство будет помогать фермерам, чьи посевы пострадали из-за заморозков и не были застрахованы, рассказала РИА Новости член комитета Совета Федерации по... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:47+0300
2024-05-30T12:47+0300
фермеры
совфед
поддержка
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - ПРАЙМ. Государство будет помогать фермерам, чьи посевы пострадали из-за заморозков и не были застрахованы, рассказала РИА Новости член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева."Очень важно, чтобы эти посевы были застрахованы. Но если посевы не застрахованы, а у нас это часто очень происходит, тогда государство будет помогать. И мы с министерством сельского хозяйства на эту тему разговаривали, и оно согласно с тем, что надо помогать тем фермерам, тем агропромышленным комплексам, у которых замерзли посевы. Этот вопрос сейчас решается", - отметила Талабаева.По ее словам, предприятиям агропромышленного комплекса необходимо работать со страховыми компаниями.Ранее на этой неделе глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что министерство планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков.Во вторник президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов заявил, что страховщики РФ уже перечислили 240 миллионов рублей аграриям за пострадавшие из-за заморозков посевы.
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фермеры, совфед, поддержка
фермеры, Совфед, поддержка
12:47 30.05.2024
 
Незастрахованным фермерам, пострадавшим от заморозков, окажут поддержку

Талабаева: поддержку окажут незастрахованным фермерам, чьи посевы пострадали от заморозков

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевы пшеницы в Краснодарском крае
Посевы пшеницы в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - ПРАЙМ. Государство будет помогать фермерам, чьи посевы пострадали из-за заморозков и не были застрахованы, рассказала РИА Новости член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.
"Очень важно, чтобы эти посевы были застрахованы. Но если посевы не застрахованы, а у нас это часто очень происходит, тогда государство будет помогать. И мы с министерством сельского хозяйства на эту тему разговаривали, и оно согласно с тем, что надо помогать тем фермерам, тем агропромышленным комплексам, у которых замерзли посевы. Этот вопрос сейчас решается", - отметила Талабаева.
По ее словам, предприятиям агропромышленного комплекса необходимо работать со страховыми компаниями.
Ранее на этой неделе глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что министерство планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков.
Во вторник президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов заявил, что страховщики РФ уже перечислили 240 миллионов рублей аграриям за пострадавшие из-за заморозков посевы.
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