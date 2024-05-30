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Незастрахованным фермерам, пострадавшим от заморозков, окажут поддержку

Незастрахованным фермерам, пострадавшим от заморозков, окажут поддержку - 30.05.2024, ПРАЙМ

Незастрахованным фермерам, пострадавшим от заморозков, окажут поддержку

Государство будет помогать фермерам, чьи посевы пострадали из-за заморозков и не были застрахованы, рассказала РИА Новости член комитета Совета Федерации по... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T12:47+0300

2024-05-30T12:47+0300

2024-05-30T12:47+0300

фермеры

совфед

поддержка

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - ПРАЙМ. Государство будет помогать фермерам, чьи посевы пострадали из-за заморозков и не были застрахованы, рассказала РИА Новости член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева."Очень важно, чтобы эти посевы были застрахованы. Но если посевы не застрахованы, а у нас это часто очень происходит, тогда государство будет помогать. И мы с министерством сельского хозяйства на эту тему разговаривали, и оно согласно с тем, что надо помогать тем фермерам, тем агропромышленным комплексам, у которых замерзли посевы. Этот вопрос сейчас решается", - отметила Талабаева.По ее словам, предприятиям агропромышленного комплекса необходимо работать со страховыми компаниями.Ранее на этой неделе глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что министерство планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков.Во вторник президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов заявил, что страховщики РФ уже перечислили 240 миллионов рублей аграриям за пострадавшие из-за заморозков посевы.

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фермеры, совфед, поддержка