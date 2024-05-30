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Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова
Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова - 30.05.2024, ПРАЙМ
Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова
Россия считает украинского лидера Владимира Зеленского "главарем киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине". Об этом заявила... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:47+0300
2024-05-30T16:29+0300
россия
украина
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия считает украинского лидера Владимира Зеленского "главарем киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине". Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.Таким образом она прокомменировала вопрос о его статусе после срока истечения его президентских полномочий 20 мая. "Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга в четверг. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая, однако президенсткие выборы на Украине были отменены на фоне военного положения. Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
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россия, украина, мария захарова, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, Владимир Зеленский
15:47 30.05.2024 (обновлено: 16:29 30.05.2024)
 
Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова

Захарова назвала Зеленского главарем режима, легитимность которого оспаривают в Киеве

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия считает украинского лидера Владимира Зеленского "главарем киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине". Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Таким образом она прокомменировала вопрос о его статусе после срока истечения его президентских полномочий 20 мая.
"Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга в четверг.
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая, однако президенсткие выборы на Украине были отменены на фоне военного положения. Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
 
РОССИЯУКРАИНАМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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