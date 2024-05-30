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Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова

Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова - 30.05.2024, ПРАЙМ

Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова

Россия считает украинского лидера Владимира Зеленского "главарем киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине". Об этом заявила... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T15:47+0300

2024-05-30T15:47+0300

2024-05-30T16:29+0300

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украина

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия считает украинского лидера Владимира Зеленского "главарем киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине". Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.Таким образом она прокомменировала вопрос о его статусе после срока истечения его президентских полномочий 20 мая. "Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга в четверг. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая, однако президенсткие выборы на Украине были отменены на фоне военного положения. Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.

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россия, украина, мария захарова, владимир зеленский