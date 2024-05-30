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Зеленский уволил чиновников, близких к США, пишут СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Зеленский уволил чиновников, близких к США, пишут СМИ
Зеленский уволил чиновников, близких к США, пишут СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский уволил чиновников, близких к США, пишут СМИ
Глава украинского государства Владимир Зеленский уволил ряд чиновников, которые были близки к администрации Соединенных Штатов, пишет газета Washington Post. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:53+0300
2024-05-30T13:53+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Глава украинского государства Владимир Зеленский уволил ряд чиновников, которые были близки к администрации Соединенных Штатов, пишет газета Washington Post."Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом ... Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону", — цитирует газета близкие к делу источники.Ко всему прочему, Зеленский раскритиковал президента Байдена за отсутствие на предстоящем саммите "формулы мира" в Швейцарии.Однако, американские чиновники утверждают, что отношения между США и Украиной остаются прочными. Тем временем, Байден, скорее всего, не посетит конференцию в Швейцарии, на которой также не будет присутствовать Россия.Москва считает, что идея мирной конференции, предложенная организаторами, неприемлема, так как не учитывает интересы России и просто является способом протолкнуть нежизнеспособную "формулу мира".
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:53 30.05.2024
 
Зеленский уволил чиновников, близких к США, пишут СМИ

WP: Зеленский отстранил ряд чиновников, наиболее близких к администрации США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Глава украинского государства Владимир Зеленский уволил ряд чиновников, которые были близки к администрации Соединенных Штатов, пишет газета Washington Post.
"Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом ... Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону", — цитирует газета близкие к делу источники.
Ко всему прочему, Зеленский раскритиковал президента Байдена за отсутствие на предстоящем саммите "формулы мира" в Швейцарии.
Однако, американские чиновники утверждают, что отношения между США и Украиной остаются прочными. Тем временем, Байден, скорее всего, не посетит конференцию в Швейцарии, на которой также не будет присутствовать Россия.
Москва считает, что идея мирной конференции, предложенная организаторами, неприемлема, так как не учитывает интересы России и просто является способом протолкнуть нежизнеспособную "формулу мира".
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