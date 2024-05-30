https://1prime.ru/20240530/zelenskiy-848674675.html

Зеленский уволил чиновников, близких к США, пишут СМИ

Зеленский уволил чиновников, близких к США, пишут СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский уволил чиновников, близких к США, пишут СМИ

Глава украинского государства Владимир Зеленский уволил ряд чиновников, которые были близки к администрации Соединенных Штатов, пишет газета Washington Post. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T13:53+0300

2024-05-30T13:53+0300

2024-05-30T13:53+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Глава украинского государства Владимир Зеленский уволил ряд чиновников, которые были близки к администрации Соединенных Штатов, пишет газета Washington Post."Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом ... Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону", — цитирует газета близкие к делу источники.Ко всему прочему, Зеленский раскритиковал президента Байдена за отсутствие на предстоящем саммите "формулы мира" в Швейцарии.Однако, американские чиновники утверждают, что отношения между США и Украиной остаются прочными. Тем временем, Байден, скорее всего, не посетит конференцию в Швейцарии, на которой также не будет присутствовать Россия.Москва считает, что идея мирной конференции, предложенная организаторами, неприемлема, так как не учитывает интересы России и просто является способом протолкнуть нежизнеспособную "формулу мира".

https://1prime.ru/20240509/zaluzhnyy-848035841.html

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россия, украина, владимир зеленский