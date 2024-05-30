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Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным
Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным - 30.05.2024, ПРАЙМ
Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным
Нелегитимность Владимира Зеленского сконструирована специально и целью этого является сделать переговоры с Россией невозможными. Об этом РИА Новости рассказал... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T16:17+0300
2024-05-30T16:17+0300
2024-05-30T16:27+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Нелегитимность Владимира Зеленского сконструирована специально и целью этого является сделать переговоры с Россией невозможными. Об этом РИА Новости рассказал один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник. "Зная нормы Конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье Конституции и разъяснению Конституционного суда, которое очень четко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины… По Конституции другой трактовки не может быть - Зеленский нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм Конституции", - сообщил он агентству.Кромпе того, Табачник добавил, что существует много "интересантов" украинского конфликта, одним из которых является Британия. По его словам, последние несколько лет она "пытается вести свою, отдельную игру" и в этой связи заинтересована в затягивании военных действий и их эскалации. По оценке Табачника, "Британии абсолютно наплевать на нелегитимность" Зеленского. Он добавил, что этому государству нужно решить одну задачу, заключающуюся в затягивании боевых действий на как можно более долгий срок и направленную на истощение не только России, но и США.В качестве доказательства этого он напомнил, что Лондон уже неоднократно вмешивался в происходящее на Украине. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая, однако президенсткие выборы на Украине были отменены на фоне военного положения. Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным
Автор Конституции Украины Табачник: Зеленский после 20 мая нелегитимен
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Нелегитимность Владимира Зеленского сконструирована специально и целью этого является сделать переговоры с Россией невозможными. Об этом РИА Новости рассказал один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник.
"Зная нормы Конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье Конституции и разъяснению Конституционного суда, которое очень четко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины… По Конституции другой трактовки не может быть - Зеленский нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм Конституции", - сообщил он агентству.
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Кромпе того, Табачник добавил, что существует много "интересантов" украинского конфликта, одним из которых является Британия. По его словам, последние несколько лет она "пытается вести свою, отдельную игру" и в этой связи заинтересована в затягивании военных действий и их эскалации.
По оценке Табачника, "Британии абсолютно наплевать на нелегитимность" Зеленского. Он добавил, что этому государству нужно решить одну задачу, заключающуюся в затягивании боевых действий на как можно более долгий срок и направленную на истощение не только России, но и США.
В качестве доказательства этого он напомнил, что Лондон уже неоднократно вмешивался в происходящее на Украине.
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая, однако президенсткие выборы на Украине были отменены на фоне военного положения. Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.