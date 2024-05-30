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Битва за урожай проиграна: "генерал Мороз" снова на стороне России

Битва за урожай проиграна: "генерал Мороз" снова на стороне России - 30.05.2024, ПРАЙМ

Битва за урожай проиграна: "генерал Мороз" снова на стороне России

Россия впервые займет больше четверти мирового экспорта пшеницы. И это не предел на фоне проблем с поставками и урожаем у большинства сельхозпроизводителей... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T04:04+0300

2024-05-30T04:04+0300

2024-05-30T04:04+0300

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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. Россия впервые займет больше четверти мирового экспорта пшеницы. И это не предел на фоне проблем с поставками и урожаем у большинства сельхозпроизводителей. Почему миру не выжить без российского зерна, кому грозит голод и что будет с ценами, читайте в материале "Прайма".Мировые запасы на минимумеСогласно прогнозам Международного совета по зерну, российское зерно впервые займет 26% мирового рынка. В текущем сельхозгоду экспорт составит максимальные 53,1 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2017-18 годах – 23,4% мирового экспорта.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭто происходит на фоне длящегося не первый год спада производства зерновых в других странах из-за погодных катаклизмов. Ведущие производители – Евросоюз, Австралия, Канада, США, Индия снижают производство из-за неблагоприятных погодных условий и логистических трудностей.Еще одна проблема – удорожание удобрений. Газ и электричество, необходимые для их производства, растут в цене. Особенно это характерно для Европы – лишившись дешевых российских энергоносителей, там вынуждены закрывать предприятия или переносить их в третьи страны.Украина – одна из значимых аграрных европейских стран, но там производство падает из-за военных действий. Местные экономисты предупреждают: ужесточение закона о мобилизации приведет к том, что сеять и убирать зерно будет попросту некому. Таким образом, сельхозпродукты из этой страны продолжат демпинговать на европейском рынке, но дальше него вряд ли выйдут.Майские аномальные холода могут повлиять и на урожай в России. Минсельхоз РФ уже заявил о планах ввести режим ЧС из-за ущерба посевам. Прогнозы на урожай пока не снижены, но расходы на пересев и компенсации аграриям точно предстоят немалые.С учетом совокупности факторов, Совет по зерну ожидает спада мирового производства зерна в 2024-2025 сельхозгоду на 10 миллионов тонн - до 2,312 миллиарда тонн. Мировые запасы уменьшатся на 1% - до 10-летнего минимума в 580 миллионов тонн. Снижение ожидается по пшенице, рису и кукурузе – основным зерновым культурам, использующимся в пищу в мире.Кто покупает российскую пшеницуПри этом мировое потребление зерновых в следующем сельхозгоду возрастет в сравнении с предыдущим сезоном на 9 миллионов тонн, до 2,32 миллиарда тонн. Это связано с тем, что многие развивающиеся страны по мере роста доходов увеличили спрос на пищевое и кормовое зерно. Накопленных по всему миру запасов уже явно не хватает.Ключевые потребители – Индия и Китай – в последние десятилетия активно развивают собственное производство, что оказывает влияние на баланс рынка. Однако многие страны по-прежнему зависят от внешних поставок. Немалую их долю обеспечивает Россия – именно благодаря росту экспорта мы наблюдаем в последние года рост производства, в отличие от других стран.В настоящее время сельхозпродукция российских производителей напрямую и/или через посредников поступает в более чем 140 стран. В прошлом году основными импортерами российской продукции АПК стали Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Египет и Иран. К ним присоединяются другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и даже Латинской Америки.Но главным контрагентом остается, конечно, Африка. Для пшеницы там неподходящие климат, вода и почва. На континенте выращивают свои зерновые культуры, но их не хватает, чтобы прокормить увеличивающееся население. Без российского зерна страны окажутся на грани голода.По итогам прошлогоднего саммита Россия-Африка вместо рухнувшей на тот момент зерновой сделки с каждой страной были заключены отдельные прямые договоренности. "Каждая третья булка хлеба на африканском континенте из зерна, произведенного в нашей стране", - говорит доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.По данным Совета по зерну и Минсельхоза США, экспортный потенциал российских производителей с учетом переходящих запасов в Интервенционном фонде (более 36 миллионов тонн на начало года) перекроет неурожаи и потери зерновых в третьих странах.Спрос на российское зерно уже подскочил. ЕС, столкнувшись с неурожаями, в марте нарастил импорт на треть по сравнению с февралем, Индия ведет переговоры о закупке большего объема пшеницы по причине неурожая риса в регионе. Конечно, полностью заменить традиционную культуру таким образом не получится, однако доля России на азиатском рынке увеличится.Передел зернового рынкаВ целом мировой рынок зерна и конкретно пшеницы устойчиво растет на протяжении десятилетий с естественными колебаниями, в том числе из-за погодных условий, но сохраняет положительный тренд. Он в достаточной степени сбалансирован, торговые цепочки отлажены.Однако на фоне роста спроса, опасений насчет стабильности поставок и стагнации предложения начавшийся в мае рост цен на зерно может еще сильнее ускориться. Эксперты опасаются, что при неурожае из-за заморозков Россия может отдать на экспорт минимум зерна."Большинство экспортеров столкнулись с неблагоприятными погодными условиями и непонятно, как они из этого выберутся. Подорожание заметно на фоне двухгодичного спада цен на пшеницу. Однако стоимость пшеницы и кукурузы на мировых рынках все еще остается ниже сопоставимого периода прошлого года", - комментирует ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС Денис Терновский.Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев напомнил, что экспортные цены на пшеницу на середину мая до сих пор существенно ниже, чем год назад. Основное кормовое зерно – кукуруза – также все еще дешевле, но уже подбирается к прошлогодним уровням. Цены на рис достаточно устойчивые и близки к прошлогоднему уровню.В ближайший год эксперты ожидают снижения экспорта, что может привести к еще большему, чем предполагается сейчас, увеличению доли российского зерна на рынке. В дополнение к этому Россия наращивает объемы товарооборота в области АПК со странами АСЕАН и Ближнего Востока. Возобновились поставки в Малайзию и Венесуэлу."Таким образом, в текущей ситуации у России появляется значительный потенциал по наращиванию объемов торгового взаимодействия со многими странами-партнерами по всему миру", - заключила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

зерно, цены на зерно, бесплатное зерно, зерновая сделка, зерновое эмбарго