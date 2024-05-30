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"Коммерсант" сообщил о подорожании экспортного российского зерна

"Коммерсант" сообщил о подорожании экспортного российского зерна - 30.05.2024, ПРАЙМ

"Коммерсант" сообщил о подорожании экспортного российского зерна

Пересмотренные прогнозы урожая пшеницы и рост долларовой инфляции стимулируют рост цен на экспортных рынках — так, российское зерно подорожало почти на 4% за... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T09:55+0300

2024-05-30T09:55+0300

2024-05-30T11:20+0300

экономика

зерно

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Пересмотренные прогнозы урожая пшеницы и рост долларовой инфляции стимулируют рост цен на экспортных рынках — так, российское зерно подорожало почти на 4% за неделю, причем цены на новый урожай превысили стоимость старого. Об этом пишет "Коммерсант".Цены подогревают хедж-фонды, многие реальные покупатели пока берут паузу. Дополнительным фактором роста цен может стать ожидаемое открытие для России индийского рынка.Экспортный индекс российской пшеницы с 12,5% протеина FOB Новороссийск, по данным Центра цифровых индексов, составил 245 долларов за тонну. За месяц значение выросло на 15,6%, к началу июня прошлого года — на 2%.По данным издания, рост цен происходит со стороны производителей зерна, но заключать сделки готовы только экспортеры с короткими сроками поставки.Основным фактором роста экспортных цен является сокращение прогноза урожая пшеницы. Россия является одним из крупнейших поставщиков пшеницы, формируя 25% от мирового объема.

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зерно