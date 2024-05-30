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Евросоюз утвердит увеличение пошлин на зерно из России и Белоруссии
Евросоюз утвердит увеличение пошлин на зерно из России и Белоруссии - 30.05.2024, ПРАЙМ
Евросоюз утвердит увеличение пошлин на зерно из России и Белоруссии
Совет ЕС утвердит в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, заявила в Брюсселе глава МИД... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:01+0300
2024-05-30T11:01+0300
2024-05-30T11:23+0300
европа
таможенные пошлины
зерно
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС утвердит в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, заявила в Брюсселе глава МИД Бельгии Аджа Лябиб."Мы официально утвердим решение об увеличении таможенных сборов на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной", - сказала министр журналистам перед заседанием министров ЕС, отвечающих за вопросы торговли.
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европа, таможенные пошлины, зерно
ЕВРОПА, таможенные пошлины, зерно
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС утвердит в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, заявила в Брюсселе глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
"Мы официально утвердим решение об увеличении таможенных сборов на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной", - сказала министр журналистам перед заседанием министров ЕС, отвечающих за вопросы торговли.