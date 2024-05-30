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ЕС утвердил решение о заградительных пошлинах на зерно из РФ и Белоруссии
ЕС утвердил решение о заградительных пошлинах на зерно из РФ и Белоруссии - 30.05.2024, ПРАЙМ
ЕС утвердил решение о заградительных пошлинах на зерно из РФ и Белоруссии
Совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля,... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:29+0300
2024-05-30T12:29+0300
2024-05-30T12:42+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из РФ и Белоруссии зерно", - написал Домбровскис в сети X.
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россия, белоруссия, европа, зерно
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОПА, зерно
ЕС утвердил решение о заградительных пошлинах на зерно из РФ и Белоруссии
ЕС утвердил решение о заградительных пошлинах на зерно из России и Белоруссии