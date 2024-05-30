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В России из-за аномальной жары выросло энергопотребление
В России из-за аномальной жары выросло энергопотребление - 30.05.2024, ПРАЙМ
В России из-за аномальной жары выросло энергопотребление
Рост энергопотребления в России в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра из-за жаркой погоды составил порядка 1 ГВт, сообщили РИА Новости в "Системном... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:49+0300
2024-05-30T15:49+0300
2024-05-30T15:49+0300
энергетика
россия
энергопотребление
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра из-за жаркой погоды составил порядка 1 ГВт, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС". В Москву в конце мая пришла аномальная жара. Столичный главк МЧС и синоптики предупреждали, что в последних числах месяца столбики термометров поднимутся до 30 градусов. "С точки зрения влияния жаркой погоды на потребление можно выделить регионы Объединённой энергосистемы Центра, где на текущей неделе среднесуточные значения температуры превышали показатели аналогичной недели прошлого года. Прирост потребления в ОЭС центра из-за жаркой погоды составил порядка 1 ГВт", - сообщили в "Системном операторе". Объединенная энергетическая система Центра располагается на территории Центрального и Северо-Западного Федеральных округов и 19 субъектов Российской Федерации: Москвы; Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Московской областей.
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россия, энергопотребление
Энергетика, РОССИЯ, Энергопотребление
В России из-за аномальной жары выросло энергопотребление
Энергопотребление в России в ОЭС Центра из-за жары выросло на 1 ГВт
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра из-за жаркой погоды составил порядка 1 ГВт, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС".
В Москву в конце мая пришла аномальная жара. Столичный главк МЧС и синоптики предупреждали, что в последних числах месяца столбики термометров поднимутся до 30 градусов.
"С точки зрения влияния жаркой погоды на потребление можно выделить регионы Объединённой энергосистемы Центра, где на текущей неделе среднесуточные значения температуры превышали показатели аналогичной недели прошлого года. Прирост потребления в ОЭС центра из-за жаркой погоды составил порядка 1 ГВт", - сообщили в "Системном операторе".
Объединенная энергетическая система Центра располагается на территории Центрального и Северо-Западного Федеральных округов и 19 субъектов Российской Федерации: Москвы; Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Московской областей.