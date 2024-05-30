https://1prime.ru/20240530/zhile-848666827.html

Москвичей оставили без скидок на жилье

Москвичей оставили без скидок на жилье - 30.05.2024, ПРАЙМ

Москвичей оставили без скидок на жилье

Покупателям новостроек в Москве стали давать меньше скидок на фоне оживления спроса на ипотечные государственные программы. Об этом пишет газета РБК со ссылкой... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T11:23+0300

2024-05-30T11:23+0300

2024-05-30T11:23+0300

жилье

цены на жилье

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848666230_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_67434dfd8a2eaf609f8d68b480caf1fb.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Покупателям новостроек в Москве стали давать меньше скидок на фоне оживления спроса на ипотечные государственные программы. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на обзор риелторской компании "Метриум".Так, отмечает издание, в мае скидки предлагаются на 150 новостроек, показатель на 6,3 процента ниже аналогичного периода прошлого года и первого квартала."В период с февраля по май скидок было больше. Сейчас, когда появился входящий поток клиентов, закрывающих государственную ипотеку или семейную ипотеку по условиям до 1 июля 2024 года, застройщики менее охотно соглашаются на предоставление скидок", - заявил эксперт компании "Миэль" (офис "Строгинская пойма") Евгений Бражин.Кроме того, подсчитал "Метриум", средний размер скидки за месяц снизился с семи до трех процентов. При этом, пишет РБК, участники рынк предупредили о фиктивных дисконтах, которые являются частью маркетинговой кампании."Что касается максимальных дисконтов, то большие значения скидок (более 25%) — это, скорее, маркетинговая активность, чем реальные снижения цен", - предупреждает коммерческий директор MR Group Леонид Савков.

https://1prime.ru/20240529/zhile-848642294.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жилье, цены на жилье, москва