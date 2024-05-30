https://1prime.ru/20240530/zhile-848666827.html
Москвичей оставили без скидок на жилье
Москвичей оставили без скидок на жилье - 30.05.2024, ПРАЙМ
Москвичей оставили без скидок на жилье
Покупателям новостроек в Москве стали давать меньше скидок на фоне оживления спроса на ипотечные государственные программы. Об этом пишет газета РБК со ссылкой... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:23+0300
2024-05-30T11:23+0300
2024-05-30T11:23+0300
жилье
цены на жилье
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848666230_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_67434dfd8a2eaf609f8d68b480caf1fb.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Покупателям новостроек в Москве стали давать меньше скидок на фоне оживления спроса на ипотечные государственные программы. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на обзор риелторской компании "Метриум".Так, отмечает издание, в мае скидки предлагаются на 150 новостроек, показатель на 6,3 процента ниже аналогичного периода прошлого года и первого квартала."В период с февраля по май скидок было больше. Сейчас, когда появился входящий поток клиентов, закрывающих государственную ипотеку или семейную ипотеку по условиям до 1 июля 2024 года, застройщики менее охотно соглашаются на предоставление скидок", - заявил эксперт компании "Миэль" (офис "Строгинская пойма") Евгений Бражин.Кроме того, подсчитал "Метриум", средний размер скидки за месяц снизился с семи до трех процентов. При этом, пишет РБК, участники рынк предупредили о фиктивных дисконтах, которые являются частью маркетинговой кампании."Что касается максимальных дисконтов, то большие значения скидок (более 25%) — это, скорее, маркетинговая активность, чем реальные снижения цен", - предупреждает коммерческий директор MR Group Леонид Савков.
https://1prime.ru/20240529/zhile-848642294.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848666230_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f6f1cd5332cfe377d4e041bb4dc5ac49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, цены на жилье, москва
жилье, цены на жилье, МОСКВА
Москвичей оставили без скидок на жилье
"Метриум": московские девелоперы стали реже давать скидки на новостройки
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Покупателям новостроек в Москве стали давать меньше скидок на фоне оживления спроса на ипотечные государственные программы. Об этом пишет газета РБК
со ссылкой на обзор риелторской компании "Метриум".
Так, отмечает издание, в мае скидки предлагаются на 150 новостроек, показатель на 6,3 процента ниже аналогичного периода прошлого года и первого квартала.
"В период с февраля по май скидок было больше. Сейчас, когда появился входящий поток клиентов, закрывающих государственную ипотеку или семейную ипотеку по условиям до 1 июля 2024 года, застройщики менее охотно соглашаются на предоставление скидок", - заявил эксперт компании "Миэль" (офис "Строгинская пойма") Евгений Бражин.
Кроме того, подсчитал "Метриум", средний размер скидки за месяц снизился с семи до трех процентов. При этом, пишет РБК, участники рынк предупредили о фиктивных дисконтах, которые являются частью маркетинговой кампании.
"Что касается максимальных дисконтов, то большие значения скидок (более 25%) — это, скорее, маркетинговая активность, чем реальные снижения цен", - предупреждает коммерческий директор MR Group Леонид Савков.
Рост налогов затронет более 90 процентов жилья, считают эксперты