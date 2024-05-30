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Центробанки мира наращивают покупки золота
Центробанки мира наращивают покупки золота - 30.05.2024, ПРАЙМ
Центробанки мира наращивают покупки золота
Центральные банки разных стран мира продолжают наращивать покупки золота в свои резервы, разгоняя стоимость металла на рынках, и при этом предпочитают хранить... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T05:14+0300
2024-05-30T05:14+0300
2024-05-30T05:14+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Центральные банки разных стран мира продолжают наращивать покупки золота в свои резервы, разгоняя стоимость металла на рынках, и при этом предпочитают хранить его в собственных странах, говорится в докладе "Росконгресса" "Золото VS трежерис: почему Центробанки закупают драгметалл", с которым ознакомилось РИА Новости. "Центральные банки различных стран, главным образом развивающихся, в последние годы увеличивают покупки золота, наращивая его долю в своих резервах. В этом году цены на золото достигли рекордных максимумов, превысив 2400 долларов за унцию", - сообщается в докладе. Эксперты также заметили, что центральные банки теперь предпочитают хранить физическое золото, а не золотые ETF (биржевые инвестиционные фонды) или деривативы. При этом 68% регуляторов хранят резервы у себя в стране, по сравнению с 50% в 2020 году. "В частности, крупнейшие экономики Африки и Ближнего Востока выводят свои золотые запасы из США", - говорится в докладе. Одновременно мировые центробанки покупают меньше долговых бумаг США или даже выходят из них. Авторы приводят данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), согласно которым мировые центробанки в феврале закупили в золотовалютные резервы 19 тонн золота. Объем покупок оказался на 58% меньше по сравнению с 45 тоннами в январе. Тем не менее общая тенденция покупок золота центробанками продолжилась. "В первом квартале чистый спрос со стороны ЦБ составил 290 тонн — это самое сильное начало года за всю историю наблюдений", – говорится в документе. "Спрос со стороны центробанков является ключевым фактором для рынка золота в последние годы. В 2023 году чистые закупки золота мировыми ЦБ составили 1037 тонн, что всего на 45 тонн меньше рекордного показателя 2022 года, когда центробанки приобрели 1082 тонны драгоценного металла", - указывают эксперты. Основными драйверами спроса остаются центральные банки развивающихся стран, таких как Турция, Китай и Индия.
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золото, центробанки
Экономика, золото, центробанки
Центробанки мира наращивают покупки золота
"Росконгресс": центробанки мира наращивают покупки золота, предпочитая хранить его у себя
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Центральные банки разных стран мира продолжают наращивать покупки золота в свои резервы, разгоняя стоимость металла на рынках, и при этом предпочитают хранить его в собственных странах, говорится в докладе "Росконгресса" "Золото VS трежерис: почему Центробанки закупают драгметалл", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Центральные банки различных стран, главным образом развивающихся, в последние годы увеличивают покупки золота, наращивая его долю в своих резервах. В этом году цены на золото достигли рекордных максимумов, превысив 2400 долларов за унцию", - сообщается в докладе.
Эксперты также заметили, что центральные банки теперь предпочитают хранить физическое золото, а не золотые ETF (биржевые инвестиционные фонды) или деривативы. При этом 68% регуляторов хранят резервы у себя в стране, по сравнению с 50% в 2020 году. "В частности, крупнейшие экономики Африки и Ближнего Востока выводят свои золотые запасы из США", - говорится в докладе.
Конец мировой экономики. Доллар заставил БРИКС покупать золото
Одновременно мировые центробанки покупают меньше долговых бумаг США или даже выходят из них.
Авторы приводят данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), согласно которым мировые центробанки в феврале закупили в золотовалютные резервы 19 тонн золота. Объем покупок оказался на 58% меньше по сравнению с 45 тоннами в январе. Тем не менее общая тенденция покупок золота центробанками продолжилась. "В первом квартале чистый спрос со стороны ЦБ составил 290 тонн — это самое сильное начало года за всю историю наблюдений", – говорится в документе.
"Спрос со стороны центробанков является ключевым фактором для рынка золота в последние годы. В 2023 году чистые закупки золота мировыми ЦБ составили 1037 тонн, что всего на 45 тонн меньше рекордного показателя 2022 года, когда центробанки приобрели 1082 тонны драгоценного металла", - указывают эксперты.
Основными драйверами спроса остаются центральные банки развивающихся стран, таких как Турция, Китай и Индия.