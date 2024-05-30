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Центробанки мира наращивают покупки золота

Центробанки мира наращивают покупки золота - 30.05.2024, ПРАЙМ

Центробанки мира наращивают покупки золота

Центральные банки разных стран мира продолжают наращивать покупки золота в свои резервы, разгоняя стоимость металла на рынках, и при этом предпочитают хранить... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T05:14+0300

2024-05-30T05:14+0300

2024-05-30T05:14+0300

экономика

золото

центробанки

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Центральные банки разных стран мира продолжают наращивать покупки золота в свои резервы, разгоняя стоимость металла на рынках, и при этом предпочитают хранить его в собственных странах, говорится в докладе "Росконгресса" "Золото VS трежерис: почему Центробанки закупают драгметалл", с которым ознакомилось РИА Новости. "Центральные банки различных стран, главным образом развивающихся, в последние годы увеличивают покупки золота, наращивая его долю в своих резервах. В этом году цены на золото достигли рекордных максимумов, превысив 2400 долларов за унцию", - сообщается в докладе. Эксперты также заметили, что центральные банки теперь предпочитают хранить физическое золото, а не золотые ETF (биржевые инвестиционные фонды) или деривативы. При этом 68% регуляторов хранят резервы у себя в стране, по сравнению с 50% в 2020 году. "В частности, крупнейшие экономики Африки и Ближнего Востока выводят свои золотые запасы из США", - говорится в докладе. Одновременно мировые центробанки покупают меньше долговых бумаг США или даже выходят из них. Авторы приводят данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), согласно которым мировые центробанки в феврале закупили в золотовалютные резервы 19 тонн золота. Объем покупок оказался на 58% меньше по сравнению с 45 тоннами в январе. Тем не менее общая тенденция покупок золота центробанками продолжилась. "В первом квартале чистый спрос со стороны ЦБ составил 290 тонн — это самое сильное начало года за всю историю наблюдений", – говорится в документе. "Спрос со стороны центробанков является ключевым фактором для рынка золота в последние годы. В 2023 году чистые закупки золота мировыми ЦБ составили 1037 тонн, что всего на 45 тонн меньше рекордного показателя 2022 года, когда центробанки приобрели 1082 тонны драгоценного металла", - указывают эксперты. Основными драйверами спроса остаются центральные банки развивающихся стран, таких как Турция, Китай и Индия.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, центробанки