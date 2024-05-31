Позади успешная весна для рынка - 31.05.2024, ПРАЙМ
Позади успешная весна для рынка
Российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление к доллару и евро по итогам торгов 30 мая. Курс доллара вырос на 0,38% до 89,85 рубля, курс евро... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T08:45+0300
2024-05-31T08:45+0300
2024-05-31T08:45+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
?1717134351
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление к доллару и евро по итогам торгов 30 мая. Курс доллара вырос на 0,38% до 89,85 рубля, курс евро подскочил на 0,45% до 97,36 рубля, а китайский юань подорожал на 0,52% до 12,36 рубля. Ослаблению рубля способствовало завершение майского налогового периода в России, в течение которого высокий спрос на рублевую ликвидность от экспортеров поддерживал национальную валюту. Дополнительное давление оказало снижение мировых цен на нефть на фоне бегства инвесторов от рисковых активов из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Нефтяные котировки также завершили торги 30 мая существенным падением. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent рухнула на 1,7% до $81,9 за баррель. Согласно свежим данным Минэнерго США, за прошедшую неделю коммерческие запасы нефти в стране сократились на 4,2 млн баррелей, что стало максимальным снижением за последние 5 недель. Опрошенные аналитики в среднем ожидали более скромного сокращения запасов на 2 млн баррелей. При этом запасы бензина выросли на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 2,5 млн баррелей. Объемы добычи нефти в США остались на прежнем уровне - 13,1 млн баррелей в сутки. Уменьшение нефтяных резервов оказалось ниже данных отчета API, который фиксировал более глубокое снижение. Однако рост запасов нефтепродуктов превысил усредненный прогноз. В пятницу 31 мая на торгах в Азии нефть Brent торговалась около $81,66 за баррель. После сильного снижения накануне, котировки могут вновь вернуться к сопротивлению $84,4. Однако если по итогам дня цены не вернутся к $83,3, то давление на нефть усилится, и ближайшей целью для падения станет отметка $77,7. На Московской бирже торги открылись ростом курса доллара выше 90 рублей. Это указывает на переход валютного рынка в коридор 90-92,5 рубля за доллар. При пробое 90 рублей продавцы могут возобновить атаки с целью опустить курс доллара к 87,35-87,65 рубля. Участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США, которые окажут влияние на ожидания по срокам снижения базовой ставки ФРС. Минторг опубликует отчет с показателем PCE за апрель в пятницу. Предварительная оценка показала замедление роста ВВП США в 1-м квартале до 1,3% в годовом исчислении. Вечером возможна повышенная волатильность на всех рынках. Индекс Мосбиржи упал на 1,08%, до 3282,18 п., индекс РТС - на 1,44%, до 1150,88 п. Индекс не смог развить рост. Нисходящая коррекция усиливается. Инвесторы начинают нервничать и закрывать лонги, чтобы не потерять прибыль. Поддержка находится в диапазоне 3230 - 3240 п. Если она будет пробита, то падение ускорится до 3130 п. - уровень от которого можно добирать подешевевшие акции.
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление к доллару и евро по итогам торгов 30 мая. Курс доллара вырос на 0,38% до 89,85 рубля, курс евро подскочил на 0,45% до 97,36 рубля, а китайский юань подорожал на 0,52% до 12,36 рубля.
Ослаблению рубля способствовало завершение майского налогового периода в России, в течение которого высокий спрос на рублевую ликвидность от экспортеров поддерживал национальную валюту. Дополнительное давление оказало снижение мировых цен на нефть на фоне бегства инвесторов от рисковых активов из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
Нефтяные котировки также завершили торги 30 мая существенным падением. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent рухнула на 1,7% до $81,9 за баррель.
Согласно свежим данным Минэнерго США, за прошедшую неделю коммерческие запасы нефти в стране сократились на 4,2 млн баррелей, что стало максимальным снижением за последние 5 недель. Опрошенные аналитики в среднем ожидали более скромного сокращения запасов на 2 млн баррелей. При этом запасы бензина выросли на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 2,5 млн баррелей. Объемы добычи нефти в США остались на прежнем уровне - 13,1 млн баррелей в сутки.
Уменьшение нефтяных резервов оказалось ниже данных отчета API, который фиксировал более глубокое снижение. Однако рост запасов нефтепродуктов превысил усредненный прогноз.
В пятницу 31 мая на торгах в Азии нефть Brent торговалась около $81,66 за баррель. После сильного снижения накануне, котировки могут вновь вернуться к сопротивлению $84,4. Однако если по итогам дня цены не вернутся к $83,3, то давление на нефть усилится, и ближайшей целью для падения станет отметка $77,7.
На Московской бирже торги открылись ростом курса доллара выше 90 рублей. Это указывает на переход валютного рынка в коридор 90-92,5 рубля за доллар. При пробое 90 рублей продавцы могут возобновить атаки с целью опустить курс доллара к 87,35-87,65 рубля.
Участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США, которые окажут влияние на ожидания по срокам снижения базовой ставки ФРС. Минторг опубликует отчет с показателем PCE за апрель в пятницу. Предварительная оценка показала замедление роста ВВП США в 1-м квартале до 1,3% в годовом исчислении. Вечером возможна повышенная волатильность на всех рынках.
Индекс Мосбиржи упал на 1,08%, до 3282,18 п., индекс РТС - на 1,44%, до 1150,88 п. Индекс не смог развить рост. Нисходящая коррекция усиливается. Инвесторы начинают нервничать и закрывать лонги, чтобы не потерять прибыль. Поддержка находится в диапазоне 3230 - 3240 п. Если она будет пробита, то падение ускорится до 3130 п. - уровень от которого можно добирать подешевевшие акции.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.