Рынок падает. И ничто ему не поможет - 31.05.2024, ПРАЙМ
Рынок падает. И ничто ему не поможет
Настроения на рынке продолжают ухудшаться. Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,08% до 3282,18 п., вплотную приблизившись к сильному уровню поддержки. Индекс | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T08:48+0300
2024-05-31T08:48+0300
2024-05-31T08:48+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Настроения на рынке продолжают ухудшаться. Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,08% до 3282,18 п., вплотную приблизившись к сильному уровню поддержки. Индекс РТС упал на 1,44% до 1150,88 п. на фоне ослабления рубля, курс которого снижается после завершения налогового периода.В лидерах роста оказались акции Европлана, интерес к которым повысился на ожидаемом включении их в состав расчета индекса Мосбиржи.Цены на нефть остаются под давлением продавцов, несмотря на то, что данные от Управления энергетической информацией США (EIA) указали на более значительное, чем ожидалось снижение недельных запасов нефти в США, на 4,16 млн баррелей (прогнозировалось сокращение на 1,6 млн баррелей). Тем не менее запасы нефтепродуктов выросли сильнее ожиданий. Рынок нефти держит в напряжении предстоящая встреча ОПЕК+, которая состоится 2 июня. В новостном поле появляются сообщения, что члены альянса обсуждают возможность продления добровольного сокращения добычи на текущие 2,2 млн б/с до конца года.Совет директоров Совкомфлота рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. на акцию, что соответствует норме выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли в рамках дивидендной политики компании.Акционеры Займера одобрили дивиденды за I квартал 2024 года в размере 4,58 руб. на одну акцию. Коэффициент выплат составил 100% чистой прибыли за квартал, хотя дивидендная политика компании предусматривает выплаты на уровне 50% от чистой прибыли.В свою очередь, акционеры Сегежи приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. Учитывая высокую долговую нагрузку компании, новость не вызывает удивлений.ТМК проведет очередное SPO и предложит инвесторам около 2% акций дополнительно с существующим. Размещение позволит увеличить акций в свободном обращении, привлечь новых инвесторов, чтобы впоследствии, возможно, оказаться в базе расчета индекса МосБиржи. Средства, привлеченные от SPO, за исключением расходов на организацию размещения, будут направлены на снижение долговой нагрузки компании.Novabev Group планирует увеличить уставной капитал через дополнительную эмиссию акций. Капитал вырастет на 11 млрд руб. за счет 8,8 млрд руб. добавочного капитала и 2,2 млрд руб. нераспределенной прибыли прошлых лет. Инвесторы дополнительно получат семь акций на одну имеющуюся. Теоретически такая схема позволит повысить рыночную ликвидность акций.
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Настроения на рынке продолжают ухудшаться. Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,08% до 3282,18 п., вплотную приблизившись к сильному уровню поддержки. Индекс РТС упал на 1,44% до 1150,88 п. на фоне ослабления рубля, курс которого снижается после завершения налогового периода.
В лидерах роста оказались акции Европлана, интерес к которым повысился на ожидаемом включении их в состав расчета индекса Мосбиржи.
Цены на нефть остаются под давлением продавцов, несмотря на то, что данные от Управления энергетической информацией США (EIA) указали на более значительное, чем ожидалось снижение недельных запасов нефти в США, на 4,16 млн баррелей (прогнозировалось сокращение на 1,6 млн баррелей). Тем не менее запасы нефтепродуктов выросли сильнее ожиданий. Рынок нефти держит в напряжении предстоящая встреча ОПЕК+, которая состоится 2 июня. В новостном поле появляются сообщения, что члены альянса обсуждают возможность продления добровольного сокращения добычи на текущие 2,2 млн б/с до конца года.
Совет директоров Совкомфлота рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. на акцию, что соответствует норме выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли в рамках дивидендной политики компании.
Акционеры Займера одобрили дивиденды за I квартал 2024 года в размере 4,58 руб. на одну акцию. Коэффициент выплат составил 100% чистой прибыли за квартал, хотя дивидендная политика компании предусматривает выплаты на уровне 50% от чистой прибыли.
В свою очередь, акционеры Сегежи приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. Учитывая высокую долговую нагрузку компании, новость не вызывает удивлений.
ТМК проведет очередное SPO и предложит инвесторам около 2% акций дополнительно с существующим. Размещение позволит увеличить акций в свободном обращении, привлечь новых инвесторов, чтобы впоследствии, возможно, оказаться в базе расчета индекса МосБиржи. Средства, привлеченные от SPO, за исключением расходов на организацию размещения, будут направлены на снижение долговой нагрузки компании.
Novabev Group планирует увеличить уставной капитал через дополнительную эмиссию акций. Капитал вырастет на 11 млрд руб. за счет 8,8 млрд руб. добавочного капитала и 2,2 млрд руб. нераспределенной прибыли прошлых лет. Инвесторы дополнительно получат семь акций на одну имеющуюся. Теоретически такая схема позволит повысить рыночную ликвидность акций.
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