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Чуда на рынке не случилось. Вся надежда на Банк России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Чуда на рынке не случилось. Вся надежда на Банк России
Чуда на рынке не случилось. Вся надежда на Банк России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Чуда на рынке не случилось. Вся надежда на Банк России
По итогам последней майской торговой недели индекс Мосбиржи скорректировался на 4,25%, а валютный индекс РТС - на 4,9%. Рубль ослаб по отношению к доллару на... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T17:28+0300
2024-05-31T17:28+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
прогрессивная шкала ндфл
ставка банка россии
рынки
?1717165686
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. По итогам последней майской торговой недели индекс Мосбиржи скорректировался на 4,25%, а валютный индекс РТС - на 4,9%. Рубль ослаб по отношению к доллару на 0,7%. Котировки рубль/доллар поднялись выше уровня 90.В начале этой недели рынок начал корректироваться на ожиданиях инвесторов возможного повышения ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ, 7 июня. К среде индекс МосБиржи консолидировался на уровне 3300; поддержку оказала информация о дивидендах и отчетность Роснефти и Башнефти. Зеленым ростком на фоне рынка выделялись акции Аэрофлота, который удивил рынок сильной отчетностью. В четверг и пятницу рынок продолжил снижение по мере того, как инвесторы стали закладывать в цены акций эффект от обсуждаемой предстоящей налоговой реформы, одобренной правительством РФ и внесенной на рассмотрение в Госдуму.На следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, на котором, возможно, будут пересмотрены объемы добычи нефти и квоты на 2 полугодие 2024 исходя из обстановки на рынке. Также эксперты будут с нетерпением ждать отчетности АФК Системы за I квартал, где холдинг отразит результаты портфельных компаний. Вероятно, к пятнице рынок перейдет к консолидации перед публикацией решения ЦБ РФ по ставке, после объявления которой не исключен локальный рост волатильности.
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Александр Власенко
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, прогрессивная шкала ндфл, ставка банка россии, рынки
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, прогрессивная шкала НДФЛ, ставка Банка России, Рынки
17:28 31.05.2024
 

Чуда на рынке не случилось. Вся надежда на Банк России

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. По итогам последней майской торговой недели индекс Мосбиржи скорректировался на 4,25%, а валютный индекс РТС - на 4,9%. Рубль ослаб по отношению к доллару на 0,7%. Котировки рубль/доллар поднялись выше уровня 90.

В начале этой недели рынок начал корректироваться на ожиданиях инвесторов возможного повышения ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ, 7 июня. К среде индекс МосБиржи консолидировался на уровне 3300; поддержку оказала информация о дивидендах и отчетность Роснефти и Башнефти. Зеленым ростком на фоне рынка выделялись акции Аэрофлота, который удивил рынок сильной отчетностью. В четверг и пятницу рынок продолжил снижение по мере того, как инвесторы стали закладывать в цены акций эффект от обсуждаемой предстоящей налоговой реформы, одобренной правительством РФ и внесенной на рассмотрение в Госдуму.

На следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, на котором, возможно, будут пересмотрены объемы добычи нефти и квоты на 2 полугодие 2024 исходя из обстановки на рынке. Также эксперты будут с нетерпением ждать отчетности АФК Системы за I квартал, где холдинг отразит результаты портфельных компаний. Вероятно, к пятнице рынок перейдет к консолидации перед публикацией решения ЦБ РФ по ставке, после объявления которой не исключен локальный рост волатильности.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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