Чуда на рынке не случилось. Вся надежда на Банк России
Чуда на рынке не случилось. Вся надежда на Банк России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Чуда на рынке не случилось. Вся надежда на Банк России
По итогам последней майской торговой недели индекс Мосбиржи скорректировался на 4,25%, а валютный индекс РТС - на 4,9%. Рубль ослаб по отношению к доллару на... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T17:28+0300
2024-05-31T17:28+0300
2024-05-31T17:28+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. По итогам последней майской торговой недели индекс Мосбиржи скорректировался на 4,25%, а валютный индекс РТС - на 4,9%. Рубль ослаб по отношению к доллару на 0,7%. Котировки рубль/доллар поднялись выше уровня 90.В начале этой недели рынок начал корректироваться на ожиданиях инвесторов возможного повышения ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ, 7 июня. К среде индекс МосБиржи консолидировался на уровне 3300; поддержку оказала информация о дивидендах и отчетность Роснефти и Башнефти. Зеленым ростком на фоне рынка выделялись акции Аэрофлота, который удивил рынок сильной отчетностью. В четверг и пятницу рынок продолжил снижение по мере того, как инвесторы стали закладывать в цены акций эффект от обсуждаемой предстоящей налоговой реформы, одобренной правительством РФ и внесенной на рассмотрение в Госдуму.На следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, на котором, возможно, будут пересмотрены объемы добычи нефти и квоты на 2 полугодие 2024 исходя из обстановки на рынке. Также эксперты будут с нетерпением ждать отчетности АФК Системы за I квартал, где холдинг отразит результаты портфельных компаний. Вероятно, к пятнице рынок перейдет к консолидации перед публикацией решения ЦБ РФ по ставке, после объявления которой не исключен локальный рост волатильности.
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. По итогам последней майской торговой недели индекс Мосбиржи скорректировался на 4,25%, а валютный индекс РТС - на 4,9%. Рубль ослаб по отношению к доллару на 0,7%. Котировки рубль/доллар поднялись выше уровня 90.
В начале этой недели рынок начал корректироваться на ожиданиях инвесторов возможного повышения ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ, 7 июня. К среде индекс МосБиржи консолидировался на уровне 3300; поддержку оказала информация о дивидендах и отчетность Роснефти и Башнефти. Зеленым ростком на фоне рынка выделялись акции Аэрофлота, который удивил рынок сильной отчетностью. В четверг и пятницу рынок продолжил снижение по мере того, как инвесторы стали закладывать в цены акций эффект от обсуждаемой предстоящей налоговой реформы, одобренной правительством РФ и внесенной на рассмотрение в Госдуму.
На следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, на котором, возможно, будут пересмотрены объемы добычи нефти и квоты на 2 полугодие 2024 исходя из обстановки на рынке. Также эксперты будут с нетерпением ждать отчетности АФК Системы за I квартал, где холдинг отразит результаты портфельных компаний. Вероятно, к пятнице рынок перейдет к консолидации перед публикацией решения ЦБ РФ по ставке, после объявления которой не исключен локальный рост волатильности.
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