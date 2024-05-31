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В России не ожидается сильный рост цен на авиабилеты, заявили в ГТЛК

В России не ожидается сильный рост цен на авиабилеты, заявили в ГТЛК - 31.05.2024, ПРАЙМ

В России не ожидается сильный рост цен на авиабилеты, заявили в ГТЛК

Сильного роста стоимости авиабилетов в ближайшее время не ожидается, говорится в обзоре "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) транспортного... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T16:44+0300

2024-05-31T16:44+0300

2024-05-31T16:44+0300

россия

гтлк

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Сильного роста стоимости авиабилетов в ближайшее время не ожидается, говорится в обзоре "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) транспортного комплекса России по итогам первого квартала. "Дальнейшего существенного подорожания авиабилетов в ближайшее время не ожидается. Свою роль в сдерживании цен сыграют выделенные государством 25 млрд рублей субсидий российским авиакомпаниям на полеты по 360 воздушным маршрутам", - отмечается в исследовании. Ранее Федеральная антимонопольная служба России потребовала от крупнейших авиакомпаний провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, и принять все меры для обеспечения их доступности, продолжается работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на билеты. В апреле депутаты от фракции СРЗП Яна Лантратова и Валерий Гартунг обратились в ФАС с просьбой проверить авиакомпании на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты во внутрироссийском сообщении из-за скачка цен на них в экономклассе, копия письма была опубликована в Telegram-канале Лантратовой. Отмечалось, что по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по стране в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023 года, до 7244 рублей, в марте - на 23% к аналогичному периоду прошлого года, до 7345 рублей.

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россия, гтлк