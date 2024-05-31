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Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишет СМИ - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишет СМИ
Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишет СМИ - 31.05.2024, ПРАЙМ
Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишет СМИ
Австралия намерена предоставить Украине дополнительную помощь на сумму 20 миллионов долларов, чтобы она могла удовлетворить свои энергетические и гуманитарные... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:31+0300
2024-05-31T09:45+0300
австралия
украина
военная помощь украине
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ДЖАКАРТА, 31 мая - ПРАЙМ. Австралия намерена предоставить Украине дополнительную помощь на сумму 20 миллионов долларов, чтобы она могла удовлетворить свои энергетические и гуманитарные потребности. Об этом сообщает издание Guardian. Газета пишет, что новый транш финансовой помощи включает передачу 13 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины и выделение 6 миллионов долларов на финансирование Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.Кроме того, порядка миллиона долларов выделят на улучшение положения людей с ограниченными возможностями на Украине. В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
австралия
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австралия, украина, военная помощь украине
АВСТРАЛИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
09:31 31.05.2024 (обновлено: 09:45 31.05.2024)
 
Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишет СМИ

Guardian: Австралия выделит Украине дополнительную помощь в размере 20 млн долл

© fotolia.com / filipemfrazaoФлаг Австралии
Флаг Австралии - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© fotolia.com / filipemfrazao
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ДЖАКАРТА, 31 мая - ПРАЙМ. Австралия намерена предоставить Украине дополнительную помощь на сумму 20 миллионов долларов, чтобы она могла удовлетворить свои энергетические и гуманитарные потребности. Об этом сообщает издание Guardian.
Газета пишет, что новый транш финансовой помощи включает передачу 13 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины и выделение 6 миллионов долларов на финансирование Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Кроме того, порядка миллиона долларов выделят на улучшение положения людей с ограниченными возможностями на Украине.
В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
 
АВСТРАЛИЯУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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