https://1prime.ru/20240531/avstraliya-848694678.html

Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишет СМИ

Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишет СМИ - 31.05.2024, ПРАЙМ

Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишет СМИ

Австралия намерена предоставить Украине дополнительную помощь на сумму 20 миллионов долларов, чтобы она могла удовлетворить свои энергетические и гуманитарные... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T09:31+0300

2024-05-31T09:31+0300

2024-05-31T09:45+0300

австралия

украина

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/78062/24/780622482_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_af961de7c4cfee740c286786405320b0.jpg

ДЖАКАРТА, 31 мая - ПРАЙМ. Австралия намерена предоставить Украине дополнительную помощь на сумму 20 миллионов долларов, чтобы она могла удовлетворить свои энергетические и гуманитарные потребности. Об этом сообщает издание Guardian. Газета пишет, что новый транш финансовой помощи включает передачу 13 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины и выделение 6 миллионов долларов на финансирование Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.Кроме того, порядка миллиона долларов выделят на улучшение положения людей с ограниченными возможностями на Украине. В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".

австралия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

австралия, украина, военная помощь украине