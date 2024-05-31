https://1prime.ru/20240531/avstriya-848712964.html

Названа страна, выступившая против пошлин на зерно из России и Белоруссии

Названа страна, выступившая против пошлин на зерно из России и Белоруссии - 31.05.2024, ПРАЙМ

Названа страна, выступившая против пошлин на зерно из России и Белоруссии

Австрия голосовала против введения заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, Венгрия воздержалась, сообщает портал... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:27+0300

2024-05-31T15:27+0300

2024-05-31T15:28+0300

австрия

зерно

россия

белоруссия

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Австрия голосовала против введения заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, Венгрия воздержалась, сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что совет ЕС утвердил в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля. "Норма была принята при поддержке подавляющего большинства стран-членов, лишь Австрия проголосовала против текста, а Венгрия воздержалась", - говорится в материале портала. Кроме того, по данным Euractiv, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва и Швеция поддержали предложение Латвии о введении ограничений на другие сельскохозяйственные товары из РФ. Согласно проекту документа, оказавшемуся в распоряжении портала, делегации этих стран призвали Еврокомиссию продолжить обсуждения с государствами-членами ЕС, а также как можно скорее представить предложение, которое будет охватывать более широкий спектр товаров из РФ и Белоруссии. "В общих интересах ЕС обеспечить, чтобы ограничения на импорт были как можно более широкими и строгими, чтобы, среди прочего, уменьшить обеспокоенность сельскохозяйственного сообщества ЕС по поводу риска дестабилизации рынка", - приводит портал выдержку из проекта документа. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240522/gaz-848406403.html

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австрия, зерно, россия, белоруссия