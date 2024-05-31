https://1prime.ru/20240531/avstriya-848713768.html

"Здесь свобода". Бывший австрийский министр довольна переездом в Россию

"Здесь свобода". Бывший австрийский министр довольна переездом в Россию - 31.05.2024, ПРАЙМ

"Здесь свобода". Бывший австрийский министр довольна переездом в Россию

Жить в России безопаснее, чем в Австрии, заявила бывший австрийский министр иностранных дел, глава Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России –... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:49+0300

2024-05-31T15:49+0300

2024-05-31T15:49+0300

карин кнайсль

австрия

россия

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КЕМЕРОВО, 31 мая – ПРАЙМ. Жить в России безопаснее, чем в Австрии, заявила бывший австрийский министр иностранных дел, глава Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России – Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсель.Европейская экс-чиновница выступила в пятницу, 31 мая, на III Женском форуме, который проходит в Кузбассе."Мне нравится жить в России, …потому что здесь есть свобода. И свобода – значит жить в безопасности. И в Петербурге, или в Москве, или в Хабаровске возможно гулять ночами в парке… Это было возможно в Австрии 30 лет назад. Сейчас невозможно", - сказала она.По мнению Кнайсль, безопасность является основой свободы, одной из форм свободы. Карин Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 годы. После начала СВО выступала за налаживание отношений с Россией. В 2023 году стало известно, что Кнайсль арендовала дом в Рязанской области, затем переехала в Санкт-Петербург на съемную квартиру. В марте этого года в ходе лекции на Всемирном фестивале молодежи экс-глава австрийского МИД объявила, что окончательно переехала в Россию.

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карин кнайсль, австрия, россия