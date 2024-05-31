https://1prime.ru/20240531/avto-848725524.html

Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки - 31.05.2024, ПРАЙМ

Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T20:20+0300

2024-05-31T20:20+0300

2024-05-31T20:20+0300

кабмин

россия

аптечка

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", — говорится в приказе. Согласно документу, в аптечку будут входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы. Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года. При этом аптечки, произведенные до вступления приказа в силу, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

https://1prime.ru/20240531/avto-848695440.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аптечка