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Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки - 31.05.2024, ПРАЙМ
Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T20:20+0300
2024-05-31T20:20+0300
кабмин
россия
аптечка
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", — говорится в приказе. Согласно документу, в аптечку будут входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы. Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года. При этом аптечки, произведенные до вступления приказа в силу, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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россия, аптечка
Кабмин, РОССИЯ, аптечка
20:20 31.05.2024
 
Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкАптечка
Аптечка - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", — говорится в приказе.
Согласно документу, в аптечку будут входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.
Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года. При этом аптечки, произведенные до вступления приказа в силу, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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