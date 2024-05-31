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Банк UBS закрыл сделку по слиянию с Credit Suisse
Банк UBS закрыл сделку по слиянию с Credit Suisse - 31.05.2024, ПРАЙМ
Банк UBS закрыл сделку по слиянию с Credit Suisse
Швейцарский банк UBS объявил о завершении слияния с Credit Suisse, сообщается в релизе на сайте UBS. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:10+0300
2024-05-31T16:10+0300
2024-05-31T16:10+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS объявил о завершении слияния с Credit Suisse, сообщается в релизе на сайте UBS. "UBS Group AG объявляет сегодня о завершении слияния UBS AG и Credit Suisse AG… Сегодня Credit Suisse AG была снята с регистрации в коммерческом регистре кантона Цюрих и прекратила свое существование как отдельное юридическое лицо. UBS AG унаследовал все права и обязательства Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse AG", - говорится в пресс-релизе. Там же сказано, что переход к единой промежуточной холдинговой компании в США запланирован на 7 июня 2024 года, а слияние швейцарских подразделений Credit Suisse AG и UBS Switzerland AG ожидается в третьем квартале 2024 года, при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов. В 2023 году крупнейший швейцарский банк UBS объявил о намерении приобрести Credit Suisse, который столкнулся с обвалом стоимости акций. Советы директоров UBS и Credit Suisse в декабре одобрили слияние двух банков и анонсировали завершение сделки на 2024 год.
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credit suisse, ubs, банки
Credit Suisse, UBS, Банки
Банк UBS закрыл сделку по слиянию с Credit Suisse
Швейцарский банк UBS закрыл сделку по слиянию с Credit Suisse
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS объявил о завершении слияния с Credit Suisse, сообщается в релизе на сайте UBS.
"UBS Group AG объявляет сегодня о завершении слияния UBS AG и Credit Suisse AG… Сегодня Credit Suisse AG была снята с регистрации в коммерческом регистре кантона Цюрих и прекратила свое существование как отдельное юридическое лицо. UBS AG унаследовал все права и обязательства Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse AG", - говорится в пресс-релизе.
Там же сказано, что переход к единой промежуточной холдинговой компании в США запланирован на 7 июня 2024 года, а слияние швейцарских подразделений Credit Suisse AG и UBS Switzerland AG ожидается в третьем квартале 2024 года, при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов.
В 2023 году крупнейший швейцарский банк UBS объявил о намерении приобрести Credit Suisse, который столкнулся с обвалом стоимости акций. Советы директоров UBS и Credit Suisse в декабре одобрили слияние двух банков и анонсировали завершение сделки на 2024 год.