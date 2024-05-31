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Главное - успеть до августа: куда вложить деньги летом

Главное - успеть до августа: куда вложить деньги летом - 31.05.2024, ПРАЙМ

Главное - успеть до августа: куда вложить деньги летом

В первой половине лета 2024 года особый интерес для инвесторов в российский рынок представляют дивидендные истории. Впрочем, реестры по большинству из них... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T08:05+0300

2024-05-31T08:05+0300

2024-05-31T08:05+0300

мнения аналитиков

московская биржа

биржевые цены на золото

биржевые торги

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В первой половине лета 2024 года особый интерес для инвесторов в российский рынок представляют дивидендные истории. Впрочем, реестры по большинству из них закроются еще до конца июля, таким образом на время оставив рынок в августе без потенциальных бычьих драйверов.В июне и первой половине июля из наиболее интересных дивидендных имен стоит отметить привилегированные акции Сургутнефтегаза (текущая доходность 17,5%, выше ключевой ставки ЦБ РФ 16%), привилегированные акции Башнефти (11,3%), бумаги МТС (11,6%), привилегированные акции Россетей Ленэнерго (10,5%), оба типа акций Сбербанка (10,4%), Северсталь (9,8%). По указанным и другим акциям в случае развития нисходящей коррекции всего российского рынка в ближайшие недели могут сложиться еще более выгодные моменты для входа с соответствующим увеличением дивидендной доходности. Сигналом в пользу медвежьего сценария стало бы закрепление Индекса МосБиржи ниже 3330 пунктов с перспективой развития падения в район 3100 пунктов.В то же время доходность по дивидендным историям (за исключением привилегированных акций Сургутнефтегаза) пока не превышает ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, таких безрисковых инструментов, как ОФЗ и депозиты, снижая общий интерес к акциям. ЦБ РФ пока лишь ужесточает сигнал и даже не исключает повышения процентной ставки для борьбы с инфляцией, что может сдерживать интерес к акциям, особенно после второй половины июля, когда закроются дивидендные реестры по основным эмитентам. Впоследствии участники могут переключиться на ожидания промежуточных выплат за 2024 год, которые, однако, осуществляют не все компании.Рубль в ближайшие месяцы, вероятно, сохранит поддержку со стороны жестких денежно-кредитных условий, а также продолжения действия указа об обязательной продаже валютной выручки, в связи с чем перспективы российской валюты также представляются умеренно позитивными. Укрепление рубля может ускориться в случае падения доллара, евро и юаня ниже минимумов текущего года 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб соответственно, которые являются ближайшими целями движения валютных пар.Перспективы цен на золото до конца текущего года в целом мы оцениваем как умеренно оптимистичные: нельзя исключать попыток драгоценного металла закрепиться выше психологически важного уровня 2500 долл/унц. Тем не менее в ближайшие недели и, в частности, в летний период развить рост драгоценному металлу может быть сложно при отсутствии значительных изменений в геополитических и экономических глобальных факторах. Так, майский скачок цен на золото произошел после новостей о смерти президента Ирана, после чего цены стабилизировались и могут при прочих равных какое-то время оставаться в диапазоне 2200-2400 долл/унц. Бычьим фактором для драгоценного металла летом могли бы стать сигналы в пользу перспективы скорого снижения процентных ставок ФРС во второй половине года, но пока инфляция в США все еще превышает целевой уровень, что заставляет регулятор придерживаться жесткой риторики. Акции Полюса могут быть интересны в случае развития роста цен на золото или же объявления о щедрых дивидендах за 2023 год, что пока скорее является маловероятным сценарием. При прочих равных динамика золотодобытчиков в целом может быть схожа с общерыночной.

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2024

Елена Кожухова

Елена Кожухова

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Кожухова

мнения аналитиков, московская биржа, биржевые цены на золото, биржевые торги