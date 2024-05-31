https://1prime.ru/20240531/chery--848695312.html
Автоэксперт рассказал об особенностях нового Chery Tiggo 7 для России
Автоэксперт рассказал об особенностях нового Chery Tiggo 7 для России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт рассказал об особенностях нового Chery Tiggo 7 для России
Китайский автопроизводитель Chery продемонстрировал обновленные Tiggo 4 и Tiggo 7. Об этом рассказал автоэксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин, упомянув,... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:42+0300
2024-05-31T09:42+0300
2024-05-31T09:43+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Chery продемонстрировал обновленные Tiggo 4 и Tiggo 7. Об этом рассказал автоэксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин, упомянув, что нового появилось в моделях."Tiggo 7, в свою очередь, "повысили" до Tiggo 8, у него появился тот же узор фар. Задняя оптика стала такой же, как на обновленной "четверке". Профиль кузова не изменился, зато серьезно прошлись по салону", — сообщил эксперт.Милешкин также добавил, что производитель добавил в салон машины изогнутый двойной дисплей и камера, отслеживающая состояние водителя. Кроме того, в автомобиле были обновлены тоннель между сиденьями спереди и джойстик коробки передач.Также эксперт отметил, что обе модели перед выходом на российский авторынок приобрели полный зимний пакет.Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile заняла девятое место по объёму продаж в 2021 году, реализовав 959 тысячи автомобилей. Основными типами автомобилей компании являются внедорожники, а также седаны и микрофургоны.
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россия, chery, авторынок рф
РОССИЯ, Chery, авторынок РФ
Автоэксперт рассказал об особенностях нового Chery Tiggo 7 для России
Эксперт "ЗР": Обновленный Chery Tiggo 7 появится с полноценным "зимним пакетом"
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
Китайский автопроизводитель Chery продемонстрировал обновленные Tiggo 4 и Tiggo 7. Об этом рассказал
автоэксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин, упомянув, что нового появилось в моделях.
"Tiggo 7, в свою очередь, "повысили" до Tiggo 8, у него появился тот же узор фар. Задняя оптика стала такой же, как на обновленной "четверке". Профиль кузова не изменился, зато серьезно прошлись по салону", — сообщил эксперт.
Милешкин также добавил, что производитель добавил в салон машины изогнутый двойной дисплей и камера, отслеживающая состояние водителя. Кроме того, в автомобиле были обновлены тоннель между сиденьями спереди и джойстик коробки передач.
Также эксперт отметил, что обе модели перед выходом на российский авторынок приобрели полный зимний пакет.
Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile заняла девятое место по объёму продаж в 2021 году, реализовав 959 тысячи автомобилей. Основными типами автомобилей компании являются внедорожники, а также седаны и микрофургоны.
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