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ЦБ заявил о росте денежной массы в нацопределении
ЦБ заявил о росте денежной массы в нацопределении - 31.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил о росте денежной массы в нацопределении
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле увеличился на 3,5%, следует из данных ЦБ РФ. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T19:50+0300
2024-05-31T19:50+0300
2024-05-31T19:50+0300
банк россии
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле увеличился на 3,5%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 мая составил 103,107 триллиона рублей против 99,596 триллиона на 1 апреля 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 3,511 триллиона рублей.Ранее Банк России заявил о рекордном приросте рублевых депозитов: годовой темп прироста в апреле 2024 года достиг 43% (в марте — 41,3%)Ранее ЦБ сообщил о сокращении международных резервов РФ с 19 апреля до конца месяца на 6,4 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 596,8 миллиарда долларов.
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банк россии, россия, деньги
Банк России, Банк России, РОССИЯ, деньги
ЦБ заявил о росте денежной массы в нацопределении
Денежная масса РФ в апреле выросла на 3,5%, до 103,1 триллиона рублей
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле увеличился на 3,5%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 мая составил 103,107 триллиона рублей против 99,596 триллиона на 1 апреля 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 3,511 триллиона рублей.
Ранее Банк России заявил о рекордном приросте рублевых депозитов: годовой темп прироста в апреле 2024 года достиг 43% (в марте — 41,3%)
Ранее ЦБ сообщил о сокращении международных резервов РФ с 19 апреля до конца месяца на 6,4 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 596,8 миллиарда долларов.